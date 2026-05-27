Масштабний благодійний фестиваль ЧекаFest 2.0., на знак пошани до Героїні України, бойової медикині Ірини “Чеки” Цибух, відбудеться у Львові 30 травня.

Першого ж червня Ірині могло виповнитися 28 років. Життя парамедикині медичного батальйону Госпітальєри обірвалося 29 травня 2024 року. Ірина Цибух загинула під час ротації на Харківському напрямку.

ЧекаFest 2.0 — місія заходу

ЧекаFest 2.0 — це один із найбільших фестивалів в країні, присвячений тому, як українці перетворюють втрату на підтримку, сенси і майбутнє. Торік захід зібрав близько 3,5 тис. відвідувачів та відвідувачок.

— Для нас дуже важливо, щоб пам’ять про Іру продовжувала жити. Адже все своє свідоме життя вона присвятила тому, щоб продовжувати пам’ять про інших, щоб рятувати поранених і впливати на зміни в країні. Ми вдячні всім, хто вже другий рік поспіль доєднається до фестивалю, адже це можливість всім нам спільно продовжити зусилля Іри у збереженні пам’яті про всіх, хто віддав життя за країну, — каже брат Ірини, Юрій Цибух.

ЧекаFest 2.0 — програма

Фестиваль міститиме кілька просторів, де кожна локація — частина ідей, любові та сенсів Ірини Цибух. Її робота була присвячена політиці пам’яті, меморіалізації тих, хто віддав життя за Україну, а також реформі медіа в Україні та медіаграмотності.

На музичній сцені виступатимуть ДахаБраха, Пиріг і Батіг, ЩукаРиба, Шепіт та Марина Круть.

В освітній частині на відвідувачів чекають лекції та дискусії, що ґрунтуватимуться на цінностях Ірини. Фокус-тема цього року — Пошук та формування ідентичности.

Також важливою частиною фестивалю стануть Простори пам’яті від ГО Вшануй, присвячені полеглим захисникам та захисницям.

— Ця подія — значно більше ніж фестиваль. Він формує нову культуру пам’ятування — людяну та персоналізовану, створює простір для проживання втрати і підтримки, продовжує справу Ірини через людей і спільноти та підтримує Сили оборони України. Фестиваль є проявом соціальної відповідальності із реальним впливом, адже працює з темами памʼяті, ветеранського досвіду та єдності суспільства. І об’єднує довкола себе активних і свідомих громадян, — говорить співзасновниця ГО Вшануй Катерина Даценко.

Захід відбудеться у Шевченківському гаю. Кошти від продажу квитків будуть спрямовані на підтримку 503-го окремого батальйону морської піхоти, з яким Ірина працювала під час ротацій.

Ціль — 1 800 000 грн. Збір відбуватиметься спільно з Повернись живим. Придбати квитки можна за посиланням.

