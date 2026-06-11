Психологическая поддержка помогает украинкам преодолевать последствия войны, на что указывают результаты исследования проекта Regeneration Фонда Елены Пинчук.

Программа групповой психологической поддержки для женщин во время войны

Годовое исследование с участием 535 женщин показало, что групповая психологическая поддержка помогает снизить уровень тревоги, депрессивных проявлений и симптомов травматического стресса. Исследование проводилось в рамках проекта Regeneration, который реализует Фонд Елены Пинчук.

Четвертый год полномасштабной войны миллионы украинок ежедневно живут между заботой о семье, работе и постоянной тревогой за будущее. В этих условиях психологическая поддержка становится необходимостью. В то же время, важно понимать, какие именно форматы помощи действительно работают.

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В рамках проекта ментальной поддержки женщин Regeneration представили результаты исследования эффективности групповой психологической поддержки в условиях войны. Особенностью исследования стало то, что оно позволило оценить эффект поддержки непосредственно во время проживания военного опыта.

Наиболее ощутимые результаты зафиксированы в снижении тревоги, депрессивных проявлений и ощущения постоянной угрозы. Среди участниц офлайн-групп женщин с проявлениями тревоги сократилась с 88,4% до 55,8%, а с признаками депрессии — с 79,1% до 41,9%.

Положительная динамика наблюдалась и среди участников онлайн-групп: уровень тревоги снизился с 39,3% до 21,5%, признаки депрессии – с 36,4% до 22,9%, а ощущение угрозы и опасности – с 56,2% до 32%. Также исследователи зафиксировали уменьшение проявлений бессонницы и симптомы травматического стресса.

Исследование длилось год, его целью была оценка влияния программы и подходов, используемых в ней, на психоэмоциональное состояние участниц, а также получение научного подтверждения их эффективности для дальнейшего развития и масштабирования.

Результаты показали, что участие в программе способствует снижению уровня тревоги, депрессивных проявлений и симптомов посттравматического стресса. Кроме статистических изменений женщины сообщали о возвращении ощущения поддержки, доверия к людям и внутренней опоры. Для многих участие в программе стало возможностью не оставаться наедине со своими переживаниями.

– Когда мы запускали Regeneration, для нас было важно не только оказать поддержку женщинам, но и понять, какие подходы действительно работают в условиях войны. Особенность программы состоит в том, что поддержка предоставляется не после пережитого, а в момент проживания сложного опыта.

Это принципиально другой подход к работе с последствиями продолжительного стресса. Сегодня мы подтверждаем, что групповая психологическая поддержка и применяемые нами методы являются действенным инструментом помощи людям, живущим в условиях войны, – говорит Елена Пинчук, основатель Фонда Елены Пинчук.

Со своей стороны заместитель директора Института социальной и политической психологии Ирина Губеладзе отмечает:

– Для нас было принципиально важно не просто реализовать программу психологической поддержки, а предложить научно обоснованные и эффективные подходы. Полученные результаты показывают, что групповые форматы психологической поддержки могут иметь долгосрочное влияние на психическое здоровье, способствуя уменьшению психологического дистресса, возвращению общности и формированию коллективной устойчивости. Поэтому психологическая поддержка сегодня является не только гуманитарной потребностью, но и важной инвестицией в будущее украинского общества.

Результаты исследования свидетельствуют, что психологическая поддержка может являться одним из важных инструментов укрепления устойчивости украинского общества во время войны. Полученные данные могут стать основой для расширения таких программ в Украине и других странах, которые переживают военные конфликты или масштабные кризисы.

Исследование осуществлялось Институтом социальной и политической психологии НАПН Украины и платформой Healthy Mind при организационной поддержке Министерства социальной политики, семьи и единства Украины в рамках проекта Regeneration, реализуемого Фондом Елены Пинчук и ОО Институт процесс-ориентированной работы в Украине имени Григория Сковороды.

С результатами исследования можно ознакомится по ссылке.

Проект Regeneration работает с 2022 года в партнерстве Фонда Елены Пинчук и ОО Институт процесс-ориентированной работы в Украине имени Григория Сковороды при научно-методической поддержке Института социальной и политической психологии НАПН Украины. Программа предлагает женщинам групповую психологическую поддержку, позволяющую преодолеть эмоциональное истощение, восстановить внутреннее равновесие и обрести силы для дальнейшей жизни. В среднем каждая участник находится в программе три месяца.

Впервые в истории проект оказывает поддержку “здесь и сейчас” — во время переживания травматического опыта, чтобы предотвратить более глубокие последствия стресса. С участницами работают украинские психологи под супервидением международных и украинских специалистов, имеющих глубокий опыт работы с травмами и последствиями военных конфликтов. От старта инициативы психологическую помощь уже получили около 3 000 женщин.

Группы работают на основе ключевых принципов программы: посттравматический рост, реклейминг, работа по коммьюнити, онлайн-поддержка и подход “исцеления свидетеля”. Их задача – создать безопасное пространство, в котором женщины могут стабилизировать эмоциональное состояние, восстановить ресурсность и вернуть ощущение внутренней опоры.

Также идет набор в онлайн-группы поддержки Regeneration. Узнать больше и зарегистрироваться можно на сайте по ссылке.

Фото: Regeneration

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