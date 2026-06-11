Психологічна підтримка допомагає українкам долати наслідки війни, на що вказують результати дослідження проєкту Regeneration Фонду Олени Пінчук.

Програма групової психологічної підтримки для жінок під час війни

Річне дослідження за участю 535 жінок показало, що групова психологічна підтримка допомагає зменшити рівень тривоги, депресивних проявів та симптомів травматичного стресу. Дослідження проводилося в межах проєкту Regeneration, який реалізує Фонд Олени Пінчук.

Четвертий рік повномасштабної війни мільйони українок щодня живуть між турботою про родину, роботу та постійною тривогою за майбутнє. У таких умовах психологічна підтримка стає необхідністю. Водночас важливо розуміти, які саме формати допомоги справді працюють.

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У межах проєкту ментальної підтримки жінок Regeneration представили результати дослідження ефективності групової психологічної підтримки в умовах війни. Особливістю дослідження стало те, що воно дозволило оцінити ефект підтримки безпосередньо під час проживання воєнного досвіду.

Найбільш відчутні результати зафіксовано у зниженні тривоги, депресивних проявів та відчуття постійної загрози. Серед учасниць офлайн-груп частка жінок із проявами тривоги скоротилася з 88,4% до 55,8%, а з ознаками депресії — з 79,1% до 41,9%.

Позитивна динаміка спостерігалася й серед учасниць онлайн-груп: рівень тривоги знизився з 39,3% до 21,5%, ознаки депресії – з 36,4% до 22,9%, а відчуття загрози та небезпеки – з 56,2% до 32%. Також дослідники зафіксували зменшення проявів безсоння та симптомів травматичного стресу.

Дослідження тривало рік та мало на меті оцінити вплив програми і підходів, які в ній використовуються, на психоемоційний стан учасниць, а також отримати наукове підтвердження їх ефективності для подальшого розвитку та масштабування.

Результати показали, що участь у програмі сприяє зниженню рівня тривоги, депресивних проявів і симптомів посттравматичного стресу. Окрім статистичних змін, жінки повідомляли про повернення відчуття підтримки, довіри до людей та внутрішньої опори. Для багатьох участь у програмі стала можливістю не залишатися наодинці зі своїми переживаннями.

– Коли ми запускали Regeneration, для нас було важливо не лише надати підтримку жінкам, а й зрозуміти, які підходи справді працюють в умовах війни. Особливість програми полягає в тому, що підтримка надається не після пережитого, а в момент проживання складного досвіду. Це принципово інший підхід до роботи з наслідками тривалого стресу. Сьогодні ми маємо підтвердження того, що групова психологічна підтримка та методи, які ми застосовуємо, є дієвим інструментом допомоги людям, які живуть в умовах війни, – говорить Олена Пінчук, засновниця Фонду Олени Пінчук.

Зі свого боку заступниця директора Інституту соціальної та політичної психології Ірина Губеладзе зауважує:

– Для нас було принципово важливо не просто реалізувати програму психологічної підтримки, а запропонувати науково обґрунтовані та ефективні підходи. Отримані результати показують, що групові формати психологічної підтримки можуть мати довгостроковий вплив на психічне здоров’я, сприяючи зменшенню психологічного дистресу, поверненню відчуття спільності та формуванню колективної стійкості. Саме тому психологічна підтримка сьогодні є не лише гуманітарною потребою, а й важливою інвестицією у майбутнє українського суспільства.

Результати дослідження свідчать, що психологічна підтримка може бути одним із важливих інструментів зміцнення стійкості українського суспільства під час війни. Отримані дані можуть стати основою для розширення таких програм в Україні та в інших країнах, які переживають воєнні конфлікти або масштабні кризи.

Дослідження здійснювалось Інститутом соціальної та політичної психології НАПН України та платформою Healthy Mind за організаційної підтримки Міністерства соціальної політики, сім’ї та єдності України у межах проєкту Regeneration, який реалізується Фондом Олени Пінчук та ГО Інститут процес-орієнтованої роботи в Україні імені Григорія Сковороди.

З результатами дослідження можна ознайомитися за посиланням.

Проєкт Regeneration працює з 2022 року у партнерстві Фонду Олени Пінчук та ГО «Інститут процес-орієнтованої роботи в Україні імені Григорія Сковороди» за науково-методичної підтримки Інституту соціальної та політичної психології НАПН України. Програма пропонує жінкам групову психологічну підтримку, що дозволяє подолати емоційне виснаження, відновити внутрішню рівновагу та знайти сили для подальшого життя. У середньому кожна учасниця перебуває в програмі три місяці.

Вперше в історії проєкт надає підтримку “тут і зараз” – під час переживання травматичного досвіду, щоб запобігти глибшим наслідком стресу. З учасницями працюють українські психологи під супервізією міжнародних та українських фахівців, які мають глибокий досвід у роботі з травмами та наслідками військових конфліктів. Від старту ініціативи психологічну допомогу вже отримали майже 3000 жінки.

Групи працюють на основі ключових принципів програми: посттравматичне зростання, реклеймінг, робота з ком’юніті, онлайн-підтримка та підхід “зцілення свідка”. Їхнє завдання – створити безпечний простір, де жінки можуть стабілізувати емоційний стан, відновити ресурсність і повернути відчуття внутрішньої опори.

Також триває набір до онлайн-груп підтримки Regeneration. Дізнатись більше та зареєструватись можна на сайті проєкту за посиланням.

Фото: Regeneration

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