Социальный отпуск — дополнительный отпуск, который предоставляется работникам, имеющим несовершеннолетних детей или совершеннолетнего ребенка с определенной группой инвалидности.

Читайте подробнее о том, кто может получить социальный отпуск на детей и как его оформить в 2026 году — в материале Фактов ICTV.

Социальный отпуск: кому предоставляется и когда можно получить

В соответствии со статьей 19 Закона Украины Об отпусках, работникам, имеющим несовершеннолетних детей или совершеннолетних детей с инвалидностью с детства подгруппы А I группы, предоставляется право на дополнительный отпуск в любой период календарного года. Это право не зависит от количества отработанных дней или даты рождения ребенка.

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Предоставляется отпуск:

Одному из родителей, воспитывающих двух или более детей до 15 лет . То есть отпуск предоставляется или матери, или отцу независимо от того, находятся ли они в браке. Если в семье один ребенок в возрасте до 15 лет, то права на такой отпуск нет.

. То есть отпуск предоставляется или матери, или отцу независимо от того, находятся ли они в браке. Если в семье один ребенок в возрасте до 15 лет, то права на такой отпуск нет. Женщине, имеющей совершеннолетнего ребенка с инвалидностью с детства подгруппы А группы І или взявшей под опеку такого ребенка любого возраста.

Дополнительный социальный отпуск также может предоставляться работникам, имеющим детей в возрасте до 18 лет, а именно:

одиноким матерям;

женщине, которая усыновила ребенка;

женщине, имеющей ребенка с инвалидностью;

отцу, который самостоятельно воспитывает ребенка (мать может находиться в это время на длительном лечении в медучреждении);

человеку, который взял под опеку ребенка в возрасте до 14 лет;

лицу, которое было признано попечителем ребенка в возрасте 14-18 лет;

одному из родителей-усыновителей или родителей-воспитателей.

Дополнительный социальный отпуск как одинокой матери предоставляется только при наличии подтверждающих документов. Если таковых нет, то права на получение дополнительного отпуска женщина не имеет.

Право на дополнительный отпуск длится до того года, когда ребенок достигает предельного возраста — 15 или 18 лет включительно.

Социальный отпуск: компенсация

Продолжительность дополнительного отпуска для родителей, воспитывающих детей, составляет 10 календарных дней. При этом праздничные и нерабочие дни не включаются в этот период.

Обратите внимание! Во время военного положения правила относительно незачисления праздничных и нерабочих дней в дополнительный отпуск не действуют.

Если у человека есть несколько оснований для получения социального отпуска, то его продолжительность может составлять 17 дней. Например, двое детей до 15 лет (первое основание) и наличие статуса одинокой матери (второе основание).

Дополнительный отпуск на детей относится к социальному, а не ежегодному. Поэтому:

Его нельзя делить на части;

Отсчет времени, с которого возникает право на дополнительный отпуск, начинается с даты начала работы в учреждении. То есть предоставляется за календарный год, а не год работы работника в учреждении.

Лицам, работающим по совместительству, отпуск не предоставляется.

Получить денежную компенсацию за неиспользованный социальный отпуск можно только при увольнении. В других случаях средства не выплачиваются.

Дополнительный отпуск: какие документы необходимы для получения

Перечень документов для подтверждения права на дополнительный отпуск может отличаться в зависимости от определенного случая.

Для родителей, имеющих двух или более детей до 15 лет нужно подать копии свидетельств о рождении всех детей.

Для родителей, имеющих ребенка с инвалидностью необходимы:

копия свидетельства о рождении ребенка; копия пенсионного удостоверения или удостоверения получателя государственной социальной помощи, замещающей пенсию, с отметкой об инвалидности ребенка, или копия медицинского заключения, подтверждающего инвалидность ребенка до 18 лет, выданного учреждениями здравоохранения.

Для родителей, которые усыновили ребенка, необходимо:

копия свидетельства о рождении усыновленного ребенка; копия решения суда об усыновлении.

Для родителей, воспитывающих лицо с инвалидностью с детства подгруппы А группы I, понадобится:

копия свидетельства о рождении ребенка; копия пенсионного удостоверения или удостоверения получателя социальной помощи, выплачиваемой вместо пенсии, с информацией об инвалидности, или справка из акта осмотра МСЭК.

Для одинокой матери:

копия свидетельства о рождении ребенка; справка органов ГРАГС об обстоятельствах регистрации сведений об отце ребенка в книге актов регистрации рождений; копия паспорта.

Для вдовы или вдовца:

копия свидетельства о рождении ребенка; копия свидетельства о заключении брака; копия свидетельства о смерти супруга/супруги; копия паспорта.

Для разведенной женщины, которая воспитывает ребенка без отца необходимо:

копия свидетельства о рождении ребенка; копия свидетельства о расторжении брака; официально составленный и заверенный документ, подтверждающий отсутствие участия отца в воспитании ребенка.

Обратите внимание! Действующим законодательством не установлен конкретный перечень документов, которые нужно подать одинокой матери для подтверждения ее статуса и получения дополнительного социального отпуска.

Также может понадобиться справка, которая будет подтверждать, что второй родитель не использовал право на дополнительный отпуск на детей в этот же период. Такую справку можна получить по месту работы другого родителя. Однако она не является обязательной.

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