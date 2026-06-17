Соціальна відпустка — додаткова відпустка, яка надається працівникам, що мають неповнолітніх дітей або повнолітню дитину з певною групою інвалідності.

Читайте детальніше про те, хто може отримати соціальну відпустку на дітей та як її оформити у 2026 році — в матеріалі Фактів ICTV.

Соціальна відпустка: кому надається та коли можна отримати

Відповідно до статті 19 Закону України Про відпустки працівникам, які мають неповнолітніх дітей або повнолітніх дітей з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, надається право на додаткову відпустку в будь-який період календарного року. Це право не залежить від кількості відпрацьованих днів чи дати народження дитини.

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Надається відпустка:

Одному з батьків, які виховують двох або більше дітей до 15 років . Тобто відпустка надається або матері, або батьку незалежно від того, чи перебувають вони у шлюбі. Якщо в родині одна дитина віком до 15 років, то права на таку відпустку немає.

. Тобто відпустка надається або матері, або батьку незалежно від того, чи перебувають вони у шлюбі. Якщо в родині одна дитина віком до 15 років, то права на таку відпустку немає. Жінці, яка має повнолітню дитину з інвалідністю з дитинства підгрупи А групи І або взяла під опіку таку дитину будь-якого віку.

Додаткова соціальна відпустка також може надаватися працівникам, які мають дітей віком до 18 років, а саме:

одиноким матерям;

жінці, яка всиновила дитину;

жінці, яка має дитину з інвалідністю;

батьку, який самостійно виховує дитину (мати може перебувати у цей час на тривалому лікуванні в медзакладі);

людині, яка взяла під опіку дитину віком до 14 років;

особі, яка була визнана піклувальником дитини віком 14-18 років;

одному з батьків-усиновителів або батьків-вихователів.

Додаткова соціальна відпустка як одинокій матері надається тільки за наявності підтверджувальних документів. Якщо таких немає, то права на отримання додаткової відпустки жінка не має.

Право на додаткову відпустку триватиме до того року, коли дитина досягає граничного віку — 15 або 18 років включно.

Соціальна відпустка: компенсація

Тривалість додаткової відпустки для батьків, які виховують дітей, становить 10 календарних днів. Водночас святкові та неробочі дні не включаються до цього періоду.

Зверніть увагу! Під час воєнного стану правила щодо незарахування святкових і неробочих днів до додаткової відпустки не діють.

Якщо людина має декілька підстав для отримання соціальної відпустки, її тривалість може становити 17 днів. Наприклад, двоє дітей до 15 років (перша підстава) і наявність статусу одинокої матері (друга підстава).

Додаткова відпустка на дітей належить до соціальної, а не щорічної. Тож:

Її не можна ділити на частини; Відлік часу, з якого виникає право на додаткову відпустку починається від дати початку роботи в установі. Тобто надається за календарний рік, а не за рік роботи працівника в установі. Особам, які працюють за сумісництвом, відпустка не надається.

Отримати грошову компенсацію за невикористану соціальну відпустку можна тільки під час звільнення. В інших випадках кошти не виплачуються.

Додаткова відпустка: які документи необхідні для отримання

Перелік документів, необхідних для підтвердження права на додаткову відпустку, може відрізнятися залежно від конкретного випадку.

Батькам, які мають двох або більше дітей до 15 років, потрібно подати копії свідоцтв про народження всіх дітей.

Для батьків, які мають дитину з інвалідністю необхідно:

копія свідоцтва про народження дитини; копія пенсійного посвідчення або посвідчення одержувача державної соціальної допомоги, що заміщає пенсію, з позначкою про інвалідність дитини, або копія медичного висновку, що підтверджує інвалідність дитини до 18 років, виданого закладами охорони здоров’я.

Для батьків, які усиновили дитину, необхідно:

копія свідоцтва про народження усиновленої дитини; копія рішення суду про усиновлення.

Для батьків, які виховують особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А групи І, знадобиться:

копія свідоцтва про народження дитини; копія пенсійного посвідчення або посвідчення одержувача соціальної допомоги, що виплачується замість пенсії, з інформацією про інвалідність, або довідка з акта огляду МСЕК.

Для одинокої матері:

копія свідоцтва про народження дитини; довідка органів ДРАЦС про обставини реєстрації відомостей про батька дитини в книзі актів реєстрації народжень; копія паспорта.

Для вдови або вдівця:

копія свідоцтва про народження дитини; копія свідоцтва про укладення шлюбу; копія свідоцтва про смерть чоловіка/жінки; копія паспорта.

Для розлученої жінки, яка виховує дитину без батька необхідні:

копія свідоцтва про народження дитини; копія свідоцтва про розірвання шлюбу; офіційно складений і завірений документ, що підтверджує відсутність участі батька у вихованні дитини.

Зверніть увагу! Чинним законодавством не встановлено конкретного переліку документів, які потрібно подати одинокій матері для підтвердження її статусу та отримання додаткової соціальної відпустки.

Також може знадобитися довідка, яка буде підтверджувати, що другий з батьків не використовував право на додаткову відпустку на дітей у цей самий період. Таку довідку інший з батьків має отримати за місцем роботи. Проте вона не є обов’язковою.

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