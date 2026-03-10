В Украине предусмотрено несколько видов отпусков для военнослужащих.

Ежегодный основной отпуск может длиться 30 дней. Кроме того, по желанию военного его можно разделить на две части, но при условии, что основная его часть составит не менее 15 календарных дней.

Также военным может предоставляться отпуск по семейным обстоятельствам. При каких семейных обстоятельствах военному могут дать отпуск — узнавали Факты ICTV.

Сейчас смотрят

Отпуск военнослужащего по семейным обстоятельствам 2026

Вопрос отпуска по семейным обстоятельствам регулируется законом Украины О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей.

Законом установлены непосредственно сроки отпусков. Ежегодный основной на период военного положения может длиться не более 30 суток. А отпуск по семейным обстоятельствам или по другим уважительным причинам с сохранением денежного обеспечения может длиться не более 10 календарных дней. Каждый отпуск предоставляется без учета времени, необходимого для проезда в пределах Украины к месту проведения отпуска и обратно, но не более двух суток в один конец.

Чтобы оформить отпуск по семейным обстоятельствам, необходимо:

написать рапорт непосредственно на имя командира части;

добавить документы (копии, нотариальные копии), подтверждающие обстоятельства необходимости срочного отпуска по семейным обстоятельствам. Например, свидетельство о рождении или смерти, медицинская справка и т. д.

Какие обстоятельства дают право уйти в отпуск по семейным обстоятельствам во время войны

В законе прописаны случаи, которые предоставляют военнослужащему возможность получить отпуск по семейным обстоятельствам без сохранения денежного обеспечения.

Итак, отпуск по семейным обстоятельствам:

предоставляется военнослужащим до 10 календарных дней в случае заключения брака;

в случае заключения брака; в случае тяжелого состояния здоровья или смерти жены (мужа), отца (матери), отчима (мачехи), сына (дочери), пасынка (падчерицы), родного брата или сестры, отца или матери жены, или лица, у которого военнослужащий находился на воспитании, предоставляется отпуск до семи дней (без учета времени, необходимого для проезда на место проведения отпуска и обратно);

(без учета времени, необходимого для проезда на место проведения отпуска и обратно); в случаях тяжелого состояния здоровья или смерти других родственников и родных предоставляется отпуск до трех календарных дней ;

; в случаях пожара или другого стихийного бедствия, постигшего семью военнослужащих или кровных родных, или родственников жены (мужа) — до 15 календарных дней без учета времени, необходимого для проезда к месту проведения отпуска и обратно;

без учета времени, необходимого для проезда к месту проведения отпуска и обратно; если присутствие военнослужащего необходимо в семье, предоставляется отпуск до трех дней (без учета времени на проезд). Такой отпуск предоставляется по решению командира воинской части один раз в течение календарного года.

Военнослужащему на основании заключения военно-врачебной комиссии предоставляется отпуск для лечения в связи с болезнью или отпуск для лечения после ранения (контузии, травмы или увечья) с сохранением денежного и материального обеспечения. Продолжительность такого отпуска определяется характером заболевания, ранения (контузии, травмы или увечья).

По решению командира воинской части, военнослужащим могут предоставляться отпуска по семейным обстоятельствам и по другим уважительным причинам без сохранения денежного обеспечения общей продолжительностью не более 15 календарных дней в году.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.