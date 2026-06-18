Масштабна пожежа, що виникла в Москві після атаки українських БпЛА по нафтопереробному заводу, традиційно надихнула українців на меми.

В мережі ширяться зображення кришки резервуара, що злетіла внаслідок потужного вибуху, а також наслідків атаки на НПЗ, які нагадали користувачам про події 1812 року.

Меми про пожежу в Москві

У час, коли соцмережі сповнені ШІ-контенту, спочатку не всі повірили в те, що фото з кришкою реальне.

Зараз дивляться

Росіянам, мабуть, теж хотілося б, щоби воно було згенероване. Проте українці добре знають, шо найкращий контент для соцмереж творять ЗСУ.

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Після цього фантазію та креатив було вже не спинити, тож редакція Фактів ICTV зробила підбірку мемів, що потішили найбільше.

Окремої уваги заслуговує реакція українців на факт атаки наших дронів на завод у Капотні.

Нагадаємо, вранці 18 червня безпілотники вдруге за два дні атакували Москву та завдали повторного удару по Московському нафтопереробному заводу.

Внаслідок атаки на підприємстві спалахнула масштабна пожежа, а над територією НПЗ здійнялося густе задимлення.

Через пожежу та задимлення у московському авіавузлі скасували та затримали понад 500 рейсів після нічної та ранкової атаки безпілотників.

Раніше, 16 червня, цей самий завод уже зазнав удару, після якого підприємство змушене було повністю зупинити роботу.

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