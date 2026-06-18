Через атаку дронів у Москві скасували та затримали понад 500 авіарейсів
- У московських аеропортах скасували та затримали 527 рейсів.
- Найбільше обмежень зафіксували у Шереметьєво.
У московському авіавузлі скасували та затримали понад 500 рейсів після нічної та ранкової атаки безпілотників.
Про це повідомляють російські Telegram-канали.
Скасування і затримка авіарейсів у Москві: що відомо
За даними російських джерел, найскладніша ситуація склалася в аеропорту Шереметьєво.
Станом на 11:00 там скасували 50 рейсів на виліт і ще 71 затримали. На приліт скасували ще 60 рейсів, а 76 літаків прибули із затримкою.
У Внуково скасували 24 рейси на виліт, ще 56 затримали. На приліт не змогли вчасно прибути 94 літаки — із них 17 рейсів скасували, ще 77 затримали.
У Домодєдово скасували дев’ять рейсів на виліт та затримали ще 16. На приліт обмеження торкнулися 66 рейсів — 10 скасували та 56 затримали.
У Жуковському повідомляли щонайменше про чотири затримані рейси на виліт та один скасований рейс на приліт.
Загалом, за інформацією російських медіа, у чотирьох московських аеропортах під обмеження потрапили 527 рейсів.
Нагадаємо, що у ніч проти 18 червня та вранці дрони атакували Москву та область. Місцеві жителі повідомляли про проліт безпілотників, вибухи та пожежу на Московському НПЗ у Капотні.
Тоді мер Москви Сергій Собянін заявив про збиття 194 дронів, а СБУ згодом підтвердила, що до атаки на Московський НПЗ були залучені дрони Служби безпеки України та Сил оборони.