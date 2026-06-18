У московському авіавузлі скасували та затримали понад 500 рейсів після нічної та ранкової атаки безпілотників.

Про це повідомляють російські Telegram-канали.

Скасування і затримка авіарейсів у Москві: що відомо

За даними російських джерел, найскладніша ситуація склалася в аеропорту Шереметьєво.

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Станом на 11:00 там скасували 50 рейсів на виліт і ще 71 затримали. На приліт скасували ще 60 рейсів, а 76 літаків прибули із затримкою.

У Внуково скасували 24 рейси на виліт, ще 56 затримали. На приліт не змогли вчасно прибути 94 літаки — із них 17 рейсів скасували, ще 77 затримали.

У Домодєдово скасували дев’ять рейсів на виліт та затримали ще 16. На приліт обмеження торкнулися 66 рейсів — 10 скасували та 56 затримали.

У Жуковському повідомляли щонайменше про чотири затримані рейси на виліт та один скасований рейс на приліт.

Загалом, за інформацією російських медіа, у чотирьох московських аеропортах під обмеження потрапили 527 рейсів.

Нагадаємо, що у ніч проти 18 червня та вранці дрони атакували Москву та область. Місцеві жителі повідомляли про проліт безпілотників, вибухи та пожежу на Московському НПЗ у Капотні.

Тоді мер Москви Сергій Собянін заявив про збиття 194 дронів, а СБУ згодом підтвердила, що до атаки на Московський НПЗ були залучені дрони Служби безпеки України та Сил оборони.

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