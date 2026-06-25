Сучасна освіта все частіше відходить від ізольованого вивчення предметів. Одним із найпопулярніших глобальних освітніх трендів став підхід CLIL (Content & Language Integrated Learning), тобто інтегроване навчання, коли дитина опановує інші дисципліни (природничі науки, історію чи мистецтво) безпосередньо іноземною мовою. Англійська в такому контексті перестає бути просто абстрактним предметом і перетворюється на інструмент пізнання світу.

В Україні цей підхід якісно масштабує EdTech-школа для дітей Green Country, яка оголосила про запуск принципово нового для нашого ринку напрямку — вивчення математики англійською мовою.

Плекання попиту на критичне мислення

Запуск цього курсу є не стільки реакцією на тренди сучасного ринку освіти, скільки проактивним кроком компанії задля формування нової культури навчання.

Зараз дивляться

У Green Country звертають увагу на те, що зростає запит на розвиток критичного мислення, гнучких навичок і міждисциплінарного підходу в освіті — як відповідь на виклики сучасного світу, технологій та прогресування штучного інтелекту.

Новий продукт покликаний зруйнувати стереотип про те, що математика — це нудно, складно або доступно лише для обраних, і натомість показати її як інструмент мислення та розвитку.

— Напрямок математики англійською цілком новий для нас і виник зсередини, а не ззовні. Ми бачимо світову тенденцію на падіння рівня знань із математики, логіки та критичного мислення. Нам хочеться створити курс, на якому успішними будуть і “нематематики”, і “математики”. Якщо нам вдається з мовою — обов’язково вдасться і з іншими дисциплінами, — зазначає CEO та співзасновниця мережі шкіл Green Country Наталя Лотоцька.

Математика та англійська мають чимало спільного: обидві функціонують як кодові системи, зі своїми правилами, структурами та формулами.

Окрім цього, завдяки необхідності опрацьовувати нетипові формулювання англійською, потік думок дитини концентрується значно краще, ніж у навчанні рідною мовою — адже там середовище занадто знайоме, відтак мозку легше відволікатися на інші подразники.

Іноземна ж мова працює, як природний концентратор уваги: вона змушує думати чіткіше, відсікає зайвий шум і допомагає краще зануритися в суть завдань.

Міжнародна експертиза в кожній точці програми

Створення якісного інтегрованого курсу вимагає значно складнішої методології, ніж класичне вивчення граматики.

Важливо не просто перекласти математичні терміни англійською, а побудувати програму так, щоби дитина одночасно розвивала логіку і не почувалася скуто через мовний бар’єр.

Саме тому, окрім власної сильної експертизи, Green Country залучили до розробки програм широке коло фахівців:

міжнародних колег та профільних методистів, які адаптували передові світові практики CLIL під українські реалії,

кваліфікованих рекрутерів для відбору та підготовки викладачів, здатних однаково фахово пояснювати і мовні, і математичні нюанси.

Такий новий курс за підходом CLIL перетворює англійську на природне середовище для розвитку логіки і готує дітей до майбутнього, де кмітливість і гнучкість мислення є ключовими для успіху.

Фото: Green Country

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