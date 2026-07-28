Орехи считают одним из самых популярных суперфудов. Их добавляют в каши, салаты и десерты, а также берут с собой как полезный перекус. К тому же в Украине, особенно когда речь идет о грецких орехах, этот продукт гораздо более доступный, чем во многих странах Европы.

Именно поэтому многие украинцы перед поездкой интересуются, можно ли перевозить орехи через границу и какие ограничения действуют.

Можно ли перевозить орехи через границу

Прежде тем, как складывать чемодан, следует учесть не только таможенные правила, но и фитосанитарные требования Европейского Союза. Они касаются продукции растительного происхождения и введены для того, чтобы предотвратить распространение опасных вредителей и болезней растений.

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В общем, перевозить орехи через границу можно, если они предназначены для собственного употребления.

В большинстве стран Европейского Союза разрешается ввозить небольшое количество орехов, в том числе грецких, фундука или миндаля. Рекомендуется, чтобы они были очищены от скорлупы, не пророщены и перевозились именно для личного пользования.

Такие требования связаны с фитосанитарными правилами ЕС. Они действуют на продукцию растительного происхождения, поскольку вместе с ней могут распространяться карантинные организмы и болезни растений. Именно поэтому следует перевозить грецкие орехи не в скорлупе, а выбирать уже очищенный продукт.

Можно ли перевозить орехи через границу Польши и Венгрии

Поскольку Польша и Венгрия являются странами Европейского Союза, то на их территории действуют одинаковые правила.

Орехи ввозить можно, если речь идет о небольшом количестве продукта для личного потребления и соблюдены требования по его перевозке.

Сколько кг орехов можно перевозить через границу

Отдельной нормы, которая определяла бы максимальный вес именно для орехов, нет. В целом в страны ЕС, в частности, Польши и Венгрии, разрешается ввозить до 2 килограммов фруктов и овощей для личного пользования.

Хотя орехи отдельно в этих правилах не упоминаются, при пересечении границы рекомендуют не превышать именно такой вес.

Если же орехов будет значительно больше, у таможенников могут возникнуть основания полагать, что продукция перевозится не для собственного потребления, а в коммерческих целях.

В таком случае могут потребоваться:

фитосанитарный сертификат, если перевозятся сырые орехи;

сертификат происхождения продукции;

документы, подтверждающие соответствие санитарным требованиям ЕС.

Кроме того, отдельные виды орехов, например арахис могут дополнительно проверять на содержание токсинов.

Какие правила действуют при ввозе орехов в Украину

Если же вы возвращаетесь в Украину из-за границы, нужно учитывать требования постановления №434. Документ предусматривает, что один человек может ввезти продукты питания для собственного потребления на общую сумму до €200.

Продукты в упаковке изготовителя можно ввозить в количестве не более одной упаковки или до 2 кг каждого наименования. А вот продукты без упаковки – до 2 кг каждого наименования.

При ввозе такие продукты подлежат декларированию.

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