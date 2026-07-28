Горіхи вважають одним із найпопулярніших суперфудів. Їх додають до каш, салатів і десертів, а також беруть із собою як корисний перекус. До того ж в Україні, особливо коли йдеться про волоські горіхи, цей продукт набагато доступніший, ніж у багатьох країнах Європи.

Саме тому чимало українців перед поїздкою цікавляться, чи можна перевозити горіхи через кордон і які обмеження діють.

Чи можна перевозити горіхи через кордон

Перед тим як складати валізу, варто врахувати не лише митні правила, а й фітосанітарні вимоги Європейського Союзу. Вони стосуються продукції рослинного походження та запроваджені для того, щоб запобігти поширенню небезпечних шкідників і хвороб рослин.

Зараз дивляться

Загалом перевозити горіхи через кордон можна, якщо вони призначені для власного споживання.

У більшості країн Європейського Союзу дозволяється ввозити невелику кількість горіхів, зокрема волоських, фундука чи мигдалю. Рекомендується, щоб вони були очищеними від шкаралупи, не були пророщеними та перевозилися саме для особистого користування.

Такі вимоги пов’язані з фітосанітарними правилами ЄС. Вони діють для продукції рослинного походження, оскільки разом із нею можуть поширюватися карантинні організми та хвороби рослин. Саме тому варто перевозити волоські горіхи не у шкаралупі, а обирати вже очищений продукт.

Чи можна перевозити горіхи через кордон Польщі та Угорщини

Оскільки Польща та Угорщина є країнами Європейського Союзу, то на їхній території діють однакові правила.

Горіхи ввозити можна, якщо йдеться про невелику кількість продукту для особистого споживання та дотримано вимог щодо його перевезення.

Скільки кг горіхів можна перевозити через кордон

Окремої норми, яка б визначала максимальну вагу саме для горіхів, немає. Загалом до країн ЄС, зокрема Польщі та Угорщини, дозволяється ввозити до 2 кілограмів фруктів і овочів для особистого користування.

Хоча горіхи окремо в цих правилах не згадуються, під час перетину кордону рекомендують не перевищувати саме таку вагу.

Якщо ж горіхів буде значно більше, у митників можуть виникнути підстави вважати, що продукцію перевозять не для власного споживання, а з комерційною метою.

У такому випадку можуть знадобитися:

фітосанітарний сертифікат, якщо перевозяться сирі горіхи;

сертифікат походження продукції;

документи, що підтверджують відповідність санітарним вимогам ЄС.

Крім того, окремі види горіхів, наприклад арахіс, можуть додатково перевіряти на вміст токсинів.

Які правила діють при ввезенні горіхів в Україну

Якщо ж ви повертаєтеся в Україну із закордону, потрібно враховувати вимоги постанови №434. Документ передбачає, що одна людина може ввезти харчові продукти для власного споживання на загальну суму до €200.

Продукти в упаковці виробника можна ввозити у кількості не більше однієї упаковки або до 2 кг кожного найменування. А от продукти без упаковки — до 2 кг кожного найменування.

Під час ввезення такі продукти підлягають декларуванню.

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