В Киеве первую неделю учебного года школы планируют начать в очно-дистанционном формате. Однако учебные заведения должны быть готовы быстро менять формат обучения, поскольку ситуация может претерпевать изменения.

Об этом заявил заместитель главы КГГА Валентин Мондриивский.

Обучение в школах в Киеве с 1 сентября

По его словам, в Киеве прорабатывают разные форматы возможной организации учебного процесса. Этот учебный год начинается в очень непростых условиях из-за затяжных воздушных тревог.

Сейчас смотрят

– К примеру, 28 августа в Киеве воздушные тревоги длились всего 158 минут. Это почти четыре урока из шести по обычному расписанию. Мы должны быть готовы не только к тому, что во время тревоги дети спускаются в укрытие, но и к тому, что при определенных условиях учебный процесс нужно будет организовать иначе, – предположил он.

Как утверждает замглавы КГГА, в городе определили разные варианты для проведения обучения. В частности, проведение занятий в укрытиях для младших школьников, смешанное или дистанционное обучение. Кроме этого, рассматривается возможность работы во вторую смену.

Мондриивский отметил, что родители смогут выбирать доступный для них формат обучения в зависимости от того, какие варианты предлагает конкретная школа и педагогический коллектив.

Он обратил внимание, что каждое учебное заведение уже не первый год имеет алгоритм действий в случае чрезвычайной ситуации. По его словам, речь идет не только о воздушных тревогах, но и о других возможных угрозах, например, сообщение о возможных заминированиях.

В то же время Мондриивский добавил, что родителей просят накануне 1 сентября вместе с детьми поговорить о важных вещах, в частности, о порядке действий в случае объявления воздушной тревоги.

Источник : КГГА

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.