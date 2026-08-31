У Києві перший тиждень навчального року школи планують розпочати в очно-дистанційному форматі. Проте заклади освіти мають бути готовими швидко змінювати формат навчання, оскільки безпекова ситуація може зазнавати змін.

Про це заявив заступник глави КМДА Валентин Мондриївський.

Навчання в школах у Києві з 1 вересня

За його словами, у Києві опрацьовують різні формати можливої організації навчального процесу. Цей навчальний рік починається в дуже непростих умовах через затяжні повітряні тривоги.

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– До прикладу, 28 серпня в Києві повітряні тривоги тривали загалом 158 хвилин. Це майже чотири уроки із шести за звичайним розкладом. Ми маємо бути готовими не лише до того, що під час тривоги діти спускаються в укриття, а й до того, що за певних умов навчальний процес потрібно буде організувати інакше, – припустив він.

Як стверджує заступник глави КМДА, у місті визначили різні варіанти для проведення навчання. Зокрема, проведення занять в укриттях для молодших школярів, змішане чи дистанційне навчання. Крім цього, розглядається можливість роботи у другу зміну.

Мондриївський зазначив, що батьки зможуть вибирати доступний для їхньої ситуації формат навчання залежно від того, які варіанти пропонує конкретна школа та педагогічний колектив.

Він звернув увагу, що кожен заклад освіти вже не перший рік має алгоритм дій у разі надзвичайної ситуації. За його словами, йдеться не лише про повітряні тривоги, а й інші можливі загрози, наприклад, повідомлення про можливі замінування.

Водночас Мондриївський додав, що батьків просять напередодні 1 вересня разом із дітьми поговорити про важливі речі, зокрема про порядок дій у разі оголошення повітряної тривоги.

Джерело : КМДА

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