В Украине продолжает действовать военное положение и всеобщая мобилизация. В связи с этим у военнообязанных во многих учреждениях требуют военный билет.

Почему мужчины должны иметь при себе военный билет и что без него невозможно сделать, а когда он совсем не нужен — читайте в материале Фактов ICTV.

Почему нужно иметь военный билет во время военного положения

Согласно постановлению №1456 Кабинета министров Украины, во время военного положения каждый гражданин, независимо от возраста и пола, должен иметь при себе документ, удостоверяющий личность и гражданство. Это могут быть: водительские права, паспорт, студенческий билет или документ, сформированный в приложении Дія.

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Чем грозит отсутствие военного билета? По состоянию на сейчас вопросы мобилизации или воинского учета регулируются определенными нормативными документами. Ни одним из них не предусмотрена обязанность носить с собой военно-учетный документ во время военного положения.

Однако, чтобы избежать вопросов, связанных с тем, является ли гражданин военнообязанным или нет, может он получить повестку или не может, предполагается, что военнообязанные лица во время военного положения должны иметь при себе документ, подтверждающий личность, и документ, удостоверяющий пребывание на воинском учете.

Что невозможно сделать без военного билета

На сегодняшний день в Украине продолжается военное положение. В связи с этим у мужчин часто требуют военно-учетные документы.

Они предусмотрены для трех категорий граждан:

для военнообязанных мужчин — военный билет или временное удостоверение;

для призывников — удостоверение о приписке к призывному участку;

для резервистов — военный билет.

Военный билет мужчины должны предъявлять:

при трудоустройстве на новую работу;

при поступлении (зачислении) в учебные заведения на обучение;

при подаче заявления на расторжение или регистрацию брака в ЗАГС;

при постановке на учет безработных в центре занятости;

при изменении регистрации места жительства;

при госпитализации в учреждения здравоохранения;

при постановке на консульский учет за рубежом.

Перечисленные пункты являются условными. Когда человек обращается за помощью в больницу или нуждается в неотложной медицинской помощи, то единственная цель — спасти жизнь человека. В таких ситуациях никто не спрашивает о наличии военного билета.

Что мужчина может сделать без военного билета в Украине 2026

Военнообязанное лицо не должно предъявлять военный билет в случаях, которые не предполагают изменений в учетных данных. Это может быть:

осуществление расчетных банковских операций;

открытие счета в банке;

получение водительского удостоверения;

обращение за получением медицинских услуг (кроме плановой госпитализации);

регистрация ФЛП или юридического лица;

осуществление любых нотариальных действий (заключение договоров, заверение копий документов, оформление доверенности и т.д.).

Военнообязанный должен следить за актуальностью своих данных в военном учете. Если изменились персональные сведения, в частности, семейное положение, местожительство, фамилия, имя или другие данные, об этом необходимо сообщить соответствующему ТЦК и СП. Такие требования предусмотрены Порядком организации и ведения военного учета №1487.

При этом сейчас ТЦК получают информацию не только от граждан. Военный учет цифровизирован, а сведения могут поступать и сверяться с данными государственных реестров.

Это не отменяет обязанности самого военнообязанного сообщать об изменениях данных. За нарушение правил военного учета предусмотрена административная ответственность.

Обязательно ли иметь бумажный военный билет

С конца 2025 года бумажный военный билет больше не является обязательной формой военно-учетного документа. Правительство обновило порядок, согласно которому военно-учетные документы создаются в электронном формате, а электронный документ является основной формой такого документа.

Электронный военно-учетный документ имеет такую ​​же юридическую силу, как и бумажный. Его можно сформировать в приложении Резерв+, а также получить через ЦНАП. Документ содержит актуальные данные из Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов и QR-код, с помощью которого можно проверить.

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