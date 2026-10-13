В понедельник, 12 октября, умер американский актер Ар Джей Митт. Ему было 34 года.

Ар Джей Митт приобрел всемирную известность благодаря роли Уолтера Вайта-младшего в культовом телесериале AMC Пуститься берега (Breaking Bad).

Ар Джей Митт умер: что известно о смерти американского актера

Известие о смерти Ар Джей Митта подтвердила спикер офиса мирового судьи в городе Браунсвилл, штат Техас.

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Она сообщила, что актер скончался в понедельник, 12 октября.

В полицейском участке Браунсвилла отметили, что экстренные службы обнаружили Митт уже без признаков жизни, в настоящее время продолжается расследование, однако никаких подозрений в насильственной смерти нет.

Ар Джей Митт: биография актера

Ар Джей Митт родился 21 августа 1992 года в Луизиане и жил с церебральным параличом.

В 14 лет вместе с семьей он переехал в Голливуд.

Его первыми шагами на телевидении были эпизодические роли.

Однако настоящим прорывом стало участие в драме Пуститься берега, где Ар Джей Митт снимался на протяжении всех пяти сезонов (2008–2013) и вместе с коллегами получил премию Гильдии киноактеров США (SAG) за лучший актерский ансамбль.

Кроме актерской карьеры, Митт активно занимался общественной деятельностью — был послом организаций United Cerebral Palsy и Shriners Children’s, используя свою медийность для борьбы со стереотипами в отношении людей с инвалидностью.

— Знаете, когда у вас инвалидность, есть предположения, что вы слабее, медленнее, хрупче. Когда я был ребенком и рос с церебральным параличом, было много случаев, когда мне говорили, что я никогда не смогу нормально ходить или никогда не смогу нормально говорить. У меня никогда не будет нормальной жизни или карьеры. Таково было восприятие, когда я был ребенком. А моя семья сказала: Нет, он будет куда-нибудь ходить, — рассказывал актер в одном из интервью.

Источник : CNN

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