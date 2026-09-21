Зима приближается, и вместе с ней для многих украинцев растут расходы на отопление и другие базовые потребности. Особенно остро этот вопрос стоит для социально уязвимых категорий населения, которым в холодный период нужна дополнительная финансовая поддержка.

Именно поэтому еще в июле правительство начало рассматривать возможные варианты зимней помощи для таких категорий населения. Впоследствии Кабинет Министров определил новый формат поддержки на отопительный сезон 2026-27 года.

Факты ICTV разобрались, кому назначали 6 500 грн прошлой зимой и какую помощь предусмотрели на отопительный сезон 2026-27 года.

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Будут ли выплачивать зимнюю поддержку 6 500 грн в 2026 году

Зимняя поддержка 2026 года будет отличаться от программы, которая действовала прошлой зимой. В отопительном сезоне 2025-26 годов отдельные категории украинцев получали единовременную помощь в размере 6 500 грн. Сейчас речь идет уже о другом формате поддержки населения.

На сезон 2026-27 годов новая выплата 6 500 грн пока не предусмотрена. Вместо нее действует другой механизм зимней поддержки.

Кабинет Министров принял постановление от 3 сентября 2026 года №1084. Документ предусматривает единовременную денежную помощь Зимняя поддержка в размере 19 400 грн на одно домохозяйство.

Помощь рассчитана на весь отопительный сезон 2026-27 годов. Ее получателями являются уязвимые категории населения, которые фактически проживают в определенных территориальных общинах на территориях, где ведутся или велись боевые действия.

Таким образом, если речь идет именно о запросе, будет ли зимняя поддержка 6500 в 2026 году, то на данный момент правительство не утвердило новую программу с такой суммой на сезон 2026-27 годов.

Зимняя поддержка 6 500: действует ли в 2026 году

Выплата 6 500 грн касалась отопительного сезона 2025-26 годов. Программу ввели постановлением Кабинета Министров Украины от 5 ноября 2025 года №1433.

Помощь предусмотрели для наиболее уязвимых категорий населения.

В частности, ее могли получить:

дети, которые находились под опекой или попечительством;

дети с инвалидностью в приемных семьях и детских домах семейного типа;

дети из малообеспеченных семей;

дети из числа внутренне перемещенных лиц;

люди с инвалидностью I группы из числа ВПЛ;

одинокие пенсионеры, которые соответствовали установленным критериям.

Часть людей, которым 6 500 грн назначили в 2025 году, не получила средства до конца прошлого бюджетного года. Причиной стали бюджетные ограничения.

Поэтому выплаты продолжили в 2026 году. В марте на их финансирование направили более 326 млн грн для 50 721 получателя. В июле правительство уточнило порядок проведения таких выплат постановлением №877.

Зимняя поддержка 2026-2027: кто получит деньги

Для нового отопительного сезона правительство установило другие условия. Согласно постановлению Кабинета Министров №1084 от 3 сентября 2026 года, помощь Зимняя поддержка выплачивается единовременно в размере 19 400 грн на одно домохозяйство.

Право на нее имеют определенные постановлением уязвимые категории населения, которые проживают в территориальных общинах, где ведутся или велись боевые действия. При этом временно оккупированные территории из программы исключаются.

К определенным категориям относятся, в частности, люди, которым назначена пенсия по инвалидности, получатели жилищной субсидии, внутренне перемещенные лица, получающие помощь на проживание, многодетные семьи и другие уязвимые категории, перечисленные в постановлении.

Важно, что 19 400 грн выплачивают на одно домохозяйство, а не каждому его члену отдельно.

Будет ли зимняя поддержка 6 500 грн в 2026 году

Если говорить о новой выплате 6 500 грн на зиму 2026-27 годов, то на данный момент такой программы нет.

При этом сам термин «Зимняя поддержка» продолжает использоваться для новой помощи. Просто ее механизм и размер изменились. Вместо прошлогодних 6 500 грн для отдельных категорий населения на новый отопительный сезон предусмотрено 19 400 грн на одно домохозяйство в определенных прифронтовых общинах.

Поэтому зимняя поддержка 2026 и зимняя поддержка 2026-2027 — это уже не полное продолжение прошлогодней программы 6 500 грн. На сезон 2026/27 годов действует новый порядок, утвержденный постановлением Кабмина №1084.

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