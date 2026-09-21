Зимняя поддержка 2026: кому предусмотрели выплаты и какие суммы
Зима приближается, и вместе с ней для многих украинцев растут расходы на отопление и другие базовые потребности. Особенно остро этот вопрос стоит для социально уязвимых категорий населения, которым в холодный период нужна дополнительная финансовая поддержка.
Именно поэтому еще в июле правительство начало рассматривать возможные варианты зимней помощи для таких категорий населения. Впоследствии Кабинет Министров определил новый формат поддержки на отопительный сезон 2026-27 года.
Факты ICTV разобрались, кому назначали 6 500 грн прошлой зимой и какую помощь предусмотрели на отопительный сезон 2026-27 года.
Будут ли выплачивать зимнюю поддержку 6 500 грн в 2026 году
Зимняя поддержка 2026 года будет отличаться от программы, которая действовала прошлой зимой. В отопительном сезоне 2025-26 годов отдельные категории украинцев получали единовременную помощь в размере 6 500 грн. Сейчас речь идет уже о другом формате поддержки населения.
На сезон 2026-27 годов новая выплата 6 500 грн пока не предусмотрена. Вместо нее действует другой механизм зимней поддержки.
Кабинет Министров принял постановление от 3 сентября 2026 года №1084. Документ предусматривает единовременную денежную помощь Зимняя поддержка в размере 19 400 грн на одно домохозяйство.
Помощь рассчитана на весь отопительный сезон 2026-27 годов. Ее получателями являются уязвимые категории населения, которые фактически проживают в определенных территориальных общинах на территориях, где ведутся или велись боевые действия.
Таким образом, если речь идет именно о запросе, будет ли зимняя поддержка 6500 в 2026 году, то на данный момент правительство не утвердило новую программу с такой суммой на сезон 2026-27 годов.
Зимняя поддержка 6 500: действует ли в 2026 году
Выплата 6 500 грн касалась отопительного сезона 2025-26 годов. Программу ввели постановлением Кабинета Министров Украины от 5 ноября 2025 года №1433.
Помощь предусмотрели для наиболее уязвимых категорий населения.
В частности, ее могли получить:
- дети, которые находились под опекой или попечительством;
- дети с инвалидностью в приемных семьях и детских домах семейного типа;
- дети из малообеспеченных семей;
- дети из числа внутренне перемещенных лиц;
- люди с инвалидностью I группы из числа ВПЛ;
- одинокие пенсионеры, которые соответствовали установленным критериям.
Часть людей, которым 6 500 грн назначили в 2025 году, не получила средства до конца прошлого бюджетного года. Причиной стали бюджетные ограничения.
Поэтому выплаты продолжили в 2026 году. В марте на их финансирование направили более 326 млн грн для 50 721 получателя. В июле правительство уточнило порядок проведения таких выплат постановлением №877.
Зимняя поддержка 2026-2027: кто получит деньги
Для нового отопительного сезона правительство установило другие условия. Согласно постановлению Кабинета Министров №1084 от 3 сентября 2026 года, помощь Зимняя поддержка выплачивается единовременно в размере 19 400 грн на одно домохозяйство.
Право на нее имеют определенные постановлением уязвимые категории населения, которые проживают в территориальных общинах, где ведутся или велись боевые действия. При этом временно оккупированные территории из программы исключаются.
К определенным категориям относятся, в частности, люди, которым назначена пенсия по инвалидности, получатели жилищной субсидии, внутренне перемещенные лица, получающие помощь на проживание, многодетные семьи и другие уязвимые категории, перечисленные в постановлении.
Важно, что 19 400 грн выплачивают на одно домохозяйство, а не каждому его члену отдельно.
Будет ли зимняя поддержка 6 500 грн в 2026 году
Если говорить о новой выплате 6 500 грн на зиму 2026-27 годов, то на данный момент такой программы нет.
При этом сам термин «Зимняя поддержка» продолжает использоваться для новой помощи. Просто ее механизм и размер изменились. Вместо прошлогодних 6 500 грн для отдельных категорий населения на новый отопительный сезон предусмотрено 19 400 грн на одно домохозяйство в определенных прифронтовых общинах.
Поэтому зимняя поддержка 2026 и зимняя поддержка 2026-2027 — это уже не полное продолжение прошлогодней программы 6 500 грн. На сезон 2026/27 годов действует новый порядок, утвержденный постановлением Кабмина №1084.