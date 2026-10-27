Если человек решил прекратить свою предпринимательскую деятельность тогда необходимо знать, как закрыть ФЛП, куда можна обратиться и что для этого необходимо. В этом году сделать это можно несколькими способами.

Читайте подробнее, как закрыть ФЛП оффлайн и онлайн в Украине в 2026 году — в материале Фактов ICTV.

Как закрыть ФЛП: быстрый способ

Налоговый консультант Ирина Кухоль утверждает, что первое, что нужно сделать перед закрытием ФЛП – это проверить наличие штрафов и задолженностей по единому налогу. Его вы должны оплатить за последний месяц, в котором вы закрываетесь. Также нужно проверить, представлена ли у вас отчетность за последние три года.

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Также необходимо предоставить налоговую отчетность:

если бизнес работал по упрощенной системе налогообложения, необходимо подать декларацию плательщика единого налога за месяц/квартал, в котором было закрыто ФЛП (например, если деятельность ФЛП была прекращена в мае, тогда следует подать декларацию за 2-й квартал). Подать декларацию можно в течение 40 дней после окончания квартала .

. если бизнес работал по общей системе налогообложения, необходимо подать ликвидационную отчетность об имущественном состоянии и доходах. Сделать это стоит в течение 30 дней после закрытия ФЛП. Эта отчетность подается за период с начала года до дня, когда вы закрыли ФЛП. Для удобства это можно сделать онлайн в Кабинете налогоплательщика

Необходимо уплатить все налоги и сборы, предусмотренные последним отчетным периодом, и те, что возникли ранее, но не были погашены вовремя.

Если вы работали по упрощённой системе налогообложения, должны уплатить единый налог за месяц, в котором закрыли ФЛП, или за квартал, если были в 3-й группе единого налога.

Если работали по общей системе, то в течение 10 дней после подачи отчетности должны уплатить налог на доходы физических лиц и военный сбор.

Независимо от вашей системы налогообложения должны уплатить Единый социальный взнос за месяц, в котором закрыли ФЛП.

Необходимо оплатить все налоги и сборы, которые предусмотрены последним отчетным периодом, и те, что возникли ранее, но не были вовремя погашены.

Также нужно закрыть все имеющиеся счета ФЛП путем подачи соответствующего заявления в банк. Для этого сформируйте выписку о движении средств по всем счетам с даты возможной налоговой проверки по день официального закрытия ФЛП.

При необходимости, аннулируйте лицензию. Для этого нужно обратиться в орган, который выдал лицензию, и аннулировать ее.

Для того, чтобы закрыть ФЛП через Дія придерживайтесь пошаговой инструкции:

Отмените все лицензии, формы №20-ОПП и кассовый аппарат (при наявности). Подайте заявление о прекращении предпринимательской деятельности в электронной форме через портал Дія. После того как ваше заявление о закрытии подтвердят, представьте ликвидационный отчет. Закройте предпринимательский счет и возьмите банковскую выписку в бумажном виде за последние 3 года, ведь после закрытия счета у вас уже не будет доступа к своему предпринимательскому счету.

После внесения в ЕГР записи о закрытии ФЛП надонужно подать ликвидационную отчетность (декларацию плательщика единого налога и отчет по ЕСВ).

Заявление на закрытие ФЛП будет отправлено автоматически в ЕГР (единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований) и в ГНС (государственная налоговая служба Украины).

Статус заявления можно проверить в личном кабинете на портале Дія. Сообщение о закрытии также будет отправлено на электронный адрес.

Как закрыть ФЛП офлайн: основные моменты

Для того, чтобы закрыть ФЛП офлайн, в первую очередь необходимо подать заявление установленного образца о государственной регистрации физического лица-предпринимателя по форме 1 в Центре предоставления административных услуг (ЦПАУ). Также может понадобиться идентификационный код.

Заявление можно подать:

лично;

через законного представителя;

отправить документы по почте (заказным письмом). Если заявление будет отправлено по почте, тогда подлинность подписи должна быть заверена нотариально.

Обратите внимание! Перед тем, как закрывать ФЛП оффлан также необходимо оплатить все налоги и предоставить отчетность.

Заявление о государственной регистрации физического лица-предпринимателя по форме 1 выглядит следующим образом:

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