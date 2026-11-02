Многие люди, которые получают пенсию, жалуются на то, что им не приходят выплаты на карту. Причин тому может быть много, но одна из них — это заморозка ваших пенсионных выплат.

Читайте, почему не приходит пенсия на карту и что с этим делать — в материале Фактов ICTV.

Почему не приходит пенсия на карту

Если вам некоторое время не приходит пенсия на карту, ее могли заморозить.

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Замораживание пенсионных выплат, то есть прекращение начисления пенсии, чаще всего происходит тогда, когда человек не снимает деньги более шести месяцев.

Также Пенсионный фонд Украины прекращает выплату пенсии:

если были указаны недостоверные сведения при оформлении выплат;

на все время проживания пенсионера за границей (если иное не предусмотрено международным договором Украины);

в случае предоставления пенсионеру статуса лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах;

когда пенсионер умер.

В случае замораживания пенсия поступает на счет, то есть она начисляется, но деньги нельзя снять.

Когда начинают поступать пенсионные выплаты

Чтобы начать получать средства, нужно обратиться в Пенсионный фонд Украины для подтверждения личности.

Пенсию начинают выплачивать за решением территориального органа ПФ на протяжении 10 дней после того, как выясняют обстоятельства условий для возобновления выплат.

Как только у вас приостановились пенсионные выплаты, вы должны сообщить об этом органу Пенсионного фонда.

Если вы устроились на работу на должность, которая дает право на выплаты за выслугу лет, выплата пенсии останавливается на весь период работы на этой должности.

Как получить пенсию за прошедшее время

Если вы имели право на выплату пенсии, но не получали ее по своей вине, то выплаты начисляют, но не больше, чем за три года. За год вам выплатят пенсию сразу, а все остальное будут выплачивать каждый месяц равными частями (сумма не будет превышать размер текущей пенсии).

Для этого вам необходимо обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда.

Почему не приходит пенсия на карту: как восстановить пенсионные выплаты

Сначала нужно обратится в ближайший орган ПФ и подать заявление, написанное от руки.

С собой необходимо взять паспорт и идентификационный код.

После этого работники Пенсионного фонда проверят ваши документы и заявление.

Пенсионные выплаты возобновляются.

Таким образом вы сможете получить выплаты, которые вам все это время не приходили (или вы сами не забирали).

Пенсионные выплаты могут возобновить по документам, которые есть в пенсионном деле человека. Или же можно предоставить другие документы, влияющие на размер пенсии (о стаже, заработной плате и т.п.).

Как отмечают в ПФУ, в период действия военного положения в Украине лица, временно выехавшие за границу, могут отправлять по почте заявление о возобновлении пенсии и необходимые для этого документы.

Идентификация пенсионеров

Законодательство обязывает две категории пенсионеров ежегодно проходить физическую идентификацию. Сделать это необходимо до 31 декабря, чтобы выплаты продолжали поступать с января следующего года. Такое требование предусмотрено статьей 47 закона Украины Об общеобязательном государственном пенсионном страховании и постановлением Кабмина № 299.

Физическую идентификацию должны проходить пенсионеры, которые:

временно находятся за пределами Украины;

проживают на временно оккупированных Российской Федерацией территориях Украины.

Один из способов пройти идентификацию — видеосвязь.

Кроме видеосвязи, идентификацию можно пройти:

в любом отделении Ощадбанка или сервисном центре Пенсионного фонда;

в электронном кабинете на веб-портале электронных услуг ПФУ

в зарубежном дипломатическом учреждении Украины с последующей отправкой пакета документов по почте или онлайн.

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