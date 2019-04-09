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У Порошенко заявили, что дебаты на Олимпийском могут пройти только 14 апреля

В команде Петра Порошенко заявили, что дебаты кандидатов в президенты на НСК Олимпийский могут состояться только 14 апреля.

У Порошенко заявили, что дебаты на Олимпийском могут пройти только 14 апреля

У Петра Порошенко заявили, что дебаты на НСК Олимпийский могут состояться только 14 апреля, а 19-го числа должны быть официальные дебаты в студии Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ).

– Логично, что дата проведения дебатов на Олимпийском может быть именно 14 апреля – это последние выходные перед днем голосования второго тура. А официальные дебаты, согласно действующему законодательству, должны проходить 19 апреля и только в студии общественного вещателя, – сказал глава фракции Блок Петра Порошенко в Верховной Раде Артур Герасимов.

Читайте: Дебаты Порошенко и Зеленского – последние новости (ОНЛАЙН)

Напомним, что Петр Порошенко сделал заявление, что ждет Владимира Зеленского на Олимпийском 14 апреля.

При этом сам Зеленский в видеообращении сообщил, что его встреча с нынешним президентом на НСК Олимпийский состоится 19 апреля.

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