Кандидаты в президенты Петр Порошенко и Владимир Зеленский согласились провести дебаты перед вторым туром выборов. Факты ICTV собрали самую важную информацию на данный момент.

Дебаты пройдут во второй раз за время независимости Украины. В законе о выборах установлена дата – последняя пятница перед днем выборов, с 19.00 до 22.00, то есть 19 апреля.

Действующий президент Петр Порошенко заявил, что готов принять участие в дебатах с Владимиром Зеленским.

Зеленский призвал Порошенко провести дебаты на стадионе Олимпийский, тот согласился.

Позже Порошенко призвал кандидата-соперника прийти на дебаты на Олимпийский стадион 14 апреля.

В эфире программы Свобода слова на ICTV он еще раз дал обещание, что придет на дебаты 14 и 19 апреля, чтобы страна могла сознательно избрать своего президента.

9 апреля. В команде Порошенко настаивают на встрече с Зеленским 14 апреля, ведь считают, что проводить дебаты 19 апреля слишком поздно.

Спикер штаба Олег Медведев обьяснил, что на следующий день после 19-го – день тишины. По его словам, это не даст журналистам возможность проанализировать ответы кандидатов, а избирателям – осмыслить их.

8 апреля Владимир Зеленский заявил, что его встреча с Порошенко на НСК Олимпийский состоится 19 апреля.

Со своей стороны, Порошенко анонсировал в эфире украинского телеканала датой проведения дебатов 14 апреля. Дни, о которых заявили кандидаты, не сходятся.

В НСК Олимпийский заявили, что окончательную стоимость проведения дебатов можно будет назвать только после того, как будут согласованы все аспекты события.

7 апреля Петр Порошенко заявил, что 14 апреля ждет Владимира Зеленского на НСК Олимпийский для проведения дебатов. При этом Порошенко отметил, что приглашает и зрителей, и все телеканалы.

На дебаты между Владимиром Зеленским и Петром Порошенко на НСК Олимпийский предварительно придется потратить около 1 миллиона долларов, заявил глава правления Общественного телевидения Зураб Аласания.

Он также сообщил, что провел встречу с представителями штаба Порошенко и планирует провести встречу с командой Зеленского 8 апреля.

5 апреля оба кандидата пошли сдавать анализы, однако в разных местах.

Зеленский сдавал кровь в Eurolab, а Порошенко приехал на НСК Олимпийский, где у него взяли анализы медики из клиник Борис, Медиком, киевской городской наркологической больницы и государственной неотложной помощи.

После забора анализов Порошенко сказал, что надеется на несколько туров дебатов.

4 апреля появился видеоответ Петра Порошенко, в котором он объяснил, что правила дебатов прописаны в законе про выборы президента, но согласен встретиться с Зеленским на НСК Олимпийский.

В ЦИК заявили, что подобное событие будет расцениваться как политическая агитация и должно проводиться за деньги кандидатов. Согласно закону, дебаты должны проводиться в студии Суспільного.

Тем не менее, глава Суспільного Зураб Аласания заявил, что НОТУ уже начало переговоры о проведении дебатов на НСК Олимпийский.

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После ответа Порошенко Зеленский решил предложить кандидатуру Юлии Тимошенко в роли модератора дебатов и дал ей 24 часа, чтобы подумать.

Порошенко также записал ответ, в котором призвал Зеленского “быть мужиком” и прийти на дебаты на стадион.

К слову, первые результаты анализов кандидата в президенты Петра Порошенко не показали наличия психоактивных веществ.