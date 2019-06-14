Компания SkyUp Airlines запускает бюджетный рейс Киев-Львов-Киев.

С 28 октября SkyUp будет осуществлять полеты по маршруту Киев-Львов-Киев.

Стоимость билета на самолет 500 грн. Это при том, что билет на поезд из Киева до Львова стоит в среднем 400-500 гривен.

А время перелета значительно меньше и составляет около часа. На скоростном поезде придется ехать больше шести часов.

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– От 500 гривен! Обещают и делают. Конкуренция – это важно и единственный путь к честной цене и удовлетворению клиента, то есть каждого из нас, — написал министр инфраструктуры Владимир Омелян.

Напомним, ранее появилась информация, что cуд приостановил лицензию компании SkyUp Airlines на перевозку пассажиров авиатранспортом. Однако в аэропорте Борисполь сообщили, что рейсы SkyUp Airlines выполняются в соответствии с расписанием.