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Выборы в парламент Британии: партия Джонсона получила большинство

На выборах в парламент Великобритании, состоявшихся 12 декабря, правящая Консервативная партия смогла обеспечить себе большинство в Палате общин.

Борис Джонсон

Данные опроса, проведенных на выходах с избирательных участков, свидетельствуют о том, что Консервативная партия Великобритании получит большинство в Палате общин по результатам парламентских выборов.

Согласно прогнозу Sky News, тори должны получить от 363 до 369 мест, а лейбористы – от 192 до 202.

Для получения большинства консерваторам необходимо получить минимум 326 мест.

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В Великобритании 12 декабря состоялись досрочные парламентские выборы. Палата общин – это нижняя палата парламента, формируется в результате всеобщих выборов на основе мажоритарной системы относительного большинства.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил досрочные выборы, когда понял, что не сможет исполнить обещание вывести страну из ЕС 31 октября.

Напомним, 28 октября председатель Европейского Совета Дональд Туск заявил, что страны Евросоюза согласились перенести Brexit.

Источник: Sky News

Фото: Dreamstime

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