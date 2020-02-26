На Закарпатье госпитализировали всех пассажиров автобуса из Италии

На Закарпатье в пункте пропуска Тиса во время проверки микроавтобуса, который возвращался из Италии, с помощью инфракрасного термометра обнаружили женщину с повышенной температурой.

– Согласно утвержденному алгоритму действий, автобус с больной женщиной и всех контактных с ней людей было сразу направлено на безопасное расстояние до прибытия медиков, – рассказала пресс-секретарь Чопского пограничного отряда Елена Трачук.

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Всех пассажиров госпитализировали в медучреждения на обследование.

В пограничном отряде не владеют информацией о том, сколько пассажиров находилось в микроавтобусе.

Ранее Факты ICTV писали, что количество зараженных коронавирусом Covid-19 во всем мире за сутки выросло на 848 человек – до 80 994. От осложнений умерли 2 760 человек, из больниц выписали 30 тыс. человек.