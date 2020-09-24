PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Без категории

ТРЦ, спортзалы и транспорт: для красной зоны установили ряд ограничений

В красной карантинной зоне установили ряд ограничений. В Украине в эту эпидзону входят Тернополь и Бережан Тернопольской области.

Соответствующее решение установила Комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

— Запрещена посадка пассажиров в транспорт пригородного, междугородного, внутриобластного и межобластного сообщения (высадка возможна), прием посетителей субъектами хозяйствования в сферах культуры, кинотеатров, общепитов, ТРЦ, других заведений развлекательной деятельности, спортзалов, фитнес-центров, — заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Также под запретом торговое и бытовое обслуживания населения. Однако это не касается объектов торговли, которые обеспечивают людей продуктами питания, топливом, средствами гигиены, лекарствами, ветеринарными препаратами, кормами, пестицидами, семенами и садовыми материалами.

Читайте: Тернополь и Бережаны в красной зоне, Киев — в желтой. Карантинные зоны обновлено (СПИСОК)

Также могут работать заведения, которые осуществляют банковскую и страховую деятельность, медицинскую, ветеринарную практику, деятельность автозаправочных комплексов, обслуживание и ремонт транспортных средств, техобслуживание, деятельность по ремонтам компьютеров. Кроме того, будут работать копании, которые предоставляют почтовые услуги.

— Запрещено посещение учреждений, предоставляющих социальные услуги, кроме экстренных, — добавил министр.

Кроме того, будет внедряться особый порядок работы общественного транспорта и учебного процесса.

Деление Украины на зоны

До 31 октября в Украине действует адаптивный карантин, согласно которому страну раздели на четыре зоны – зеленую, желтую, оранжевую и красную.

Каждые две недели их обновляют в зависимости от эпидемической ситуации в регионах. Для каждой зоны действуют свои ограничения и запреты.

Фото: Правительственный портал

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка