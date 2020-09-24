В красной карантинной зоне установили ряд ограничений. В Украине в эту эпидзону входят Тернополь и Бережан Тернопольской области.

Соответствующее решение установила Комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

— Запрещена посадка пассажиров в транспорт пригородного, междугородного, внутриобластного и межобластного сообщения (высадка возможна), прием посетителей субъектами хозяйствования в сферах культуры, кинотеатров, общепитов, ТРЦ, других заведений развлекательной деятельности, спортзалов, фитнес-центров, — заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Также под запретом торговое и бытовое обслуживания населения. Однако это не касается объектов торговли, которые обеспечивают людей продуктами питания, топливом, средствами гигиены, лекарствами, ветеринарными препаратами, кормами, пестицидами, семенами и садовыми материалами.

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Также могут работать заведения, которые осуществляют банковскую и страховую деятельность, медицинскую, ветеринарную практику, деятельность автозаправочных комплексов, обслуживание и ремонт транспортных средств, техобслуживание, деятельность по ремонтам компьютеров. Кроме того, будут работать копании, которые предоставляют почтовые услуги.

— Запрещено посещение учреждений, предоставляющих социальные услуги, кроме экстренных, — добавил министр.

Кроме того, будет внедряться особый порядок работы общественного транспорта и учебного процесса.

Деление Украины на зоны

До 31 октября в Украине действует адаптивный карантин, согласно которому страну раздели на четыре зоны – зеленую, желтую, оранжевую и красную.

Каждые две недели их обновляют в зависимости от эпидемической ситуации в регионах. Для каждой зоны действуют свои ограничения и запреты.