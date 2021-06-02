Встреча президента США Джо Байдена и российского президента Владимира Путина не будет подарком для России. Вашингтон будет отстаивать свои интересы.

Об этом заявила на брифинге во вторник заместитель спикера Белого дома Карин Жан-Пьер.

Американская администрация хочет встречи, так как ей необходимо разобраться в намерениях РФ.

— Саммит – это не подарок России, а возможность отстаивать американские интересы. Там предстоит много работы, — заявила представитель Белого дома.

По ее словам, встреча Байдена с Путиным является наиболее эффективным способом понять планы и намерения Кремля.

Напомним, встреча Байдена с Путиным пройдет 16 июня в Женеве. Американский президент встретится с Путиным впервые после своего избрания.

При этом в Кремле ранее заявили, что подписание каких-либо документов по итогам переговоров не планируется.

Разговор Байдена и Зеленского

Ранее в Министерстве иностранных дел Украины сообщили, что Байден будет говорить с президентом Владимиром Зеленским перед встречей с Путиным.

Министерство иностранных дел Украины сейчас готовит повестку дня для разговора Байдена и Зеленского, и занимается логистическим согласованием этой беседы.