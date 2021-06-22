В Тернополе двух рабочих засыпало землей, один из них погиб

В результате обвала грунта в Тернополе днем 22 июня погиб рабочий. Его вместе с коллегой засыпало землей в трехметровой яме.

— 22 июня в 14.30 в службу спасения поступило сообщение о том, что в Тернополе на улице Протасевича два человека оказались под завалами земли. Как выяснилось, во время земляных работ в траншее глубиной около 3 м произошел обвал грунта, в результате чего слоем земли засыпало двух работников, — сообщили в ГСЧС.

Оба мужчины достали из траншеи, однако первого спасти не удалось. Усилия врачей скорой помощи были напрасными — он умер.

А его коллегу забрали в больницу. О состоянии потерпевшего ничего неизвестно.

Для спасения людей задействовали 13 бойцов ГСЧС и три единицы техники.