У Тернополі двох робітників засипало землею, один із них загинув

Внаслідок обвалу ґрунту у Тернополі вдень 22 червня загинув робітник. Його разом з колегою засипало землею у триметровій ямі.

– 22 червня о 14.30 до служби порятунку надійшло повідомлення про те, що в Тернополі на вулиці Протасевича дві людини опинились під завалами землі. Як з’ясувалося, під час земельних робіт, у траншеї глибиною близько 3 м, відбувся обвал ґрунту, внаслідок чого шаром землі засипало двох працівників, – повідомили в ДСНС.

Обох чоловіків дістали з траншеї, проте першого врятувати не вдалося. Зусилля лікарів швидкої допомоги були марними – він помер.

А його колегу забрали до лікарні. Про стан потерпілого нічого невідомо.

Для порятунку людей задіяли 13 бійців ДСНС та три одиниці техніки.