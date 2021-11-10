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10 листопада Кулеба та Блінкен зустрінуться у Вашингтоні – яка мета візиту

Людмила Богданова редакторка стрічки

У середу, 10 листопада, у Вашингтоні державний секретар США Ентоні Блінкен прийматиме українську делегацію на чолі з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.

Мета зустрічі – оновлення Хартії американсько-української Комісії зі стратегічного партнерства.

Як розповіла кореспондентка Голосу Америки Юлія Ярмоленко, цю комісію створили ще у 2008 році. Вона визначає пріоритети двосторонньої співпраці. Тепер хартію відновлять відповідно до викликів сьогодення.

– 13 років потому американсько-українські двосторонні відносини зміцнішали і стали більш зрілими. Як наслідок – з’явилася потреба оновити хартію для вирішення викликів 21 століття, і так, щоби вона відображала покращене двостороннє партнерство, яке ми маємо з Україною, – повідомляв речник Державного департаменту США Нед Прайс.

Заступник міністра культури та інформаційної політики України Тарас Шевченко розповів, що під час візиту планують підписати стратегічні документи та зміцнити контакти.

– Програма максимум на цей візит – це і підписання стратегічних документів, і найголовніше – встановлення тісніших робочих контактів за визначеними ключовими напрямами стратегічного партнерства.

Рішення активізувати Комісію зі стратегічного партнерства та оновити хартію США та Україна ухвалили під час візиту президента Володимира Зеленського у Вашингтон. Він відбувся на початку вересня.

Пріоритетами оновленого документа стануть безпека та оборона, протидія агресії Російської Федерації, дезінформації та кібератакам. Ще один важливий напрям – верховенство права. Україна зобов’язується провести судову реформу.

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