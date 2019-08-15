100 самых влиятельных людей Украины – рейтинг НВ
Издание Новое Время составило рейтинг 100 самых влиятельных людей Украины.
Список возглавил президент страны Владимир Зеленский, второе место занял глава Офиса – Андрей Богдан, а третьим стал Ринат Ахметов.
В первой пятерке также Виктор Пинчук. Петр Порошенко, по версии издания, на 8 месте, а глава партии Слуга народа Дмитрий Разумков сразу за ним. Замыкает десятку депутат от оппозиционной платформы Виктор Медведчук.
Завершают сотню – 24 украинских моряка, которых в прошлом году захватила Россия в Керченском проливе. В рейтинге сразу 35 новых имен.
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Напомним, Элина Свитолина попала в топ-10 самых богатых спортсменок по версии Forbes.