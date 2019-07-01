100 тыс. туристов и 300 музыкантов: во Львове завершился Leopolis Jazz Fest

На улицах Львова прозвучали последние джазовые ноты. Leopolis Jazz Fest подошел к концу. 100 тыс. туристов, 300 музыкантов, среди которых лучшие вокалисты и пианисты, лауреаты Grammy.

Среди мэтров Leopolis Jazz – 35-летний Питер Чинкотти, американский вокалист и пианист. Он занимает первое место в хит-параде Billboard, дает сольные концерты на лучших площадках мира – от Carnegie Hall в Нью-Йорке до L’Olympia в Париже. Сейчас Питер впервые подготовил интересную программу для украинцев – импровизацию и много музыки.

Непревзойденная британская певица Лиза Стэнсфилд, которая соединила соул и поп-музыку, ворвалась на львовскую сцену бешеной энергией. Певица стала популярной в 80-х – тогда она выступала в составе группы Blue Zone. Композиция Big Thing заняла 11 место в Великобритании и вошла в топ-10 танцевального чарта в Америке. С тех пор Лиза Стэнсфилд продала более 20 млн пластинок.

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Львовский концерт стал частью тура, посвященного 30-летию с момента выхода ее дебютного сольного альбома Affection.

Единственные, кто не отдыхали во время фестиваля – организаторы. Они уже готовятся к десятому юбилейному мероприятию, которое состоится в следующем году.

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