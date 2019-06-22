SunSay и 25 тыс. зрителей. Как прошел фестиваль музыки в Харькове

От классики до рока, от любителей до профи – в Харькове на всеукраинском фестивале музыки за один день играли и пели несколько сотен музыкантов. Музыка звучала в каждом уголке города – в центре и отдаленных районах, в парках и кофейнях. Ключевым аккордом фестиваля стало выступление мегахора, в котором пели три сотни человек. При этом две трети из них – рядовые горожане, которые никогда раньше не пели в профессиональных коллективах.

Обойти это событие просто невозможно – 60 локаций по всему городу – так масштабно день музыки Харьков еще не праздновал.

А в художественном музее – лауреат всеукраинских и международных конкурсов Ева Говтва.

Читайте: Университет для пенсионеров: как проходит фестиваль и чему учат

Линия Манергейма с фронтменом Сергеем Жаданом, Джаз в темноте от незрячих музыкантов, духовой оркестр и музыка с театром – несколько сотен исполнителей из Киева, Львова, Краматорска, Одессы собрались в Харькове, чтобы подарить своим поклонникам настоящий праздник музыки.

Выполнять хит Благодарю культового певца из Харькова Андрея Запорожца – лидера группы SunSay. Подстраховывать любителей 50 профессионалов. Олег Каданов, основатель популярной группы Оркестр Че петь мужскую партию.

Фестиваль музыки продолжался всю ночь – собрал 25 тыс. зрителей. Это шестой масштабный праздник музыки в городе, и организаторы обещают – дальше будет.

К слову, стрельба из лука и охота с соколами: фестиваль кочевников в Саудовской Аравии.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.