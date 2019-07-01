100 тис. туристів і 300 музикантів: у Львові завершився Leopolis Jazz Fest

На вулицях Львова пролунали останні джазові ноти. Leopolis Jazz Fest добіг кінця. 100 тис. туристів, 300 музикантів, серед яких найкращі вокалісти й піаністи, лауреати Grammy.

Серед метрів Leopolis Jazz – 35-річний Пітер Чінкотті, американський вокаліст і піаніст. Він посідає перше місце в хіт-параді Billboard, дає сольні концерти на найкращих майданчиках світу – від Carnegie Hall у Нью-Йорку до L’Olympia в Парижі. Нині Пітер вперше підготував цікаву програму для українців – імпровізацію та багато музики.

Неперевершена британська співачка Ліза Стенсфілд, яка поєднала соул і поп-музику, увірвалася на львівську сцену шаленою енергією. Співачка стала популярною у 80-х – тоді вона виступала в складі групи Blue Zone. Композиція Big Thing посіла 11 місце у Великій Британії і увійшла до топ-10 танцювального чарту в Америці. Відтоді Ліза Стенсфілд продала понад 20 млн платівок.

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Львівський концерт став частиною туру, присвяченого 30-річчю з моменту виходу її дебютного сольного альбому Affection.

Єдині, хто не відпочивали під час фестивалю – організатори. Вони вже готуються до десятого ювілейного заходу, який відбудеться наступного року.

До слова, Факти ICTV розповідали про рок-фестиваль Hellfest у Франції.

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