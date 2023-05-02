11 дисциплин и 200 ветеранов войны: во Львове впервые прошли национальные Игры непокоренных

Во Львове впервые прошли национальные Игры непокоренных. Соревновались более 200 ветеранов и воинов со всей Украины. Завоевывали первенство в 11 дисциплинах в течение двух дней.

Соревнования для ветеранов, получивших на войне тяжелые ранения, инициировал еще в 2014 году британский принц Гарри. Украинцы к мировому движению присоединились 6 лет назад.

– В этих играх нет победителей и проигравших, – уверяет главная судья соревнований Елена Яновская.

Для спортсменов физическая подготовка – всего 10% успеха. Цель мероприятия – преодолеть не соперников, а обстоятельства и последствия ранения.

По итогам отбора будет сформирована национальная сборная Украины из 25 участников, которые будут представлять нашу страну на международных соревнованиях Invictus Games уже в сентябре в немецком Дюссельдорфе.

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