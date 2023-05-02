11 дисциплін і 200 ветеранів війни: у Львові вперше відбулися національні Ігри нескорених

У Львові вперше відбулися національні Ігри нескорених. Змагалися понад 200 ветеранів і воїнів з усієї України. Виборювали першість в 11 дисциплінах упродовж двох днів.

Змагання для ветеранів, які зазнали на війні важких поранень, ініціював ще 2014 року британський принц Гаррі. Українці до світового руху долучилися 6 років тому.

– У цих іграх немає переможців і переможених, – запевняє головна суддя змагань Олена Яновська.

Для спортсменів фізична підготовка – лише 10% успіху. Мета заходу – подолати не суперників, а обставини й наслідки поранення.

За підсумками відбору сформують національну збірну України з 25 учасників, які представлятимуть нашу країну на міжнародних змаганнях Invictus Games вже у вересні у німецькому Дюссельдорфі.

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