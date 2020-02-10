20 уничтоженных воланов за тренировку: советы 15-летней чемпионки по бадминтону

15-летняя харьковчанка Мария Столяренко стала сильнейшей на юниорском турнире по бадминтону, который состоялся в Швеции в конце января.

Она умело одолела соперниц из России, Бельгии, Испании и Нидерландов, и стала единственной украинкой, которая завоевала медаль в этом первенстве.

Факты встретились со спортсменкой на корте, расспросили: трудно ли далась победа и какие планы у талантливой бадминтонистки. Сюжет Татьяны Доцяк.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что стартовала продажа билетов на чемпионат Европы по бадминтону в Киеве.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.