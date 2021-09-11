11 сентября 2001: хроника террора, воспоминания очевидцев и родственников погибших

Мир вспоминает трагические события 11 сентября 2001 в США. Самый масштабный теракт в истории человечества, когда террористы захватили четыре самолета и направили их на башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и на Пентагон.

Самой молодой жертве было всего два года. Большинство американцы. Но среди погибших были граждане еще девяноста стран.

После 11 сентября изменилась не только Америка, другим стал весь мир — кардинально усилили меры безопасности, особенно при авиаперелетах.

На одном из бортов была беременная жена Джека. Последнее сообщение, что женщина успела передать мужу — Люблю тебя больше всего.

Теракт 11 сентября стал крупнейшим в истории по количеству жертв и началом эпохи терактов в мире. Планета меняется, безопасность полетов становится приоритетом номер один. В США даже создают администрацию безопасности транспорта.

Пилотам по всему миру запрещают выходить в течение рейса из кабины. Их дополнительно обезопасили от проникновения. Ножи, ножницы, штопоры, десятки различных бытовых предметов — больше нельзя пронести на борт самолета. Особое внимание уделяли и во что одеты пассажиры.

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Теракты 11 сентября. Истории выживших

11 сентября 2021 года выполнилось ровно 20 лет с момента наиболее смертоносных террористических актов в истории человечества — нападения на здания Всемирного торгового центра в американском Нью-Йорке, которые произошли в этот день в 2001 году.

Подробнее о том, при каких обстоятельствах произошли теракты, и как некоторым людям удивительным образом удалось спастись — в материале Фактов ICTV.

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