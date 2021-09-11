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Маргарита Верещагіна |

11 вересня 2001: хроніка терору, спогади очевидців та родичів загиблих

Світ згадує трагічні події 11 вересня 2001 у США. Наймасштабніший теракт в історії людства, коли  терористи захопили чотири літаки і спрямували їх на вежі Всесвітнього торговельного центру у Нью-Йорку та на Пентагон.

Наймолодшій жертві було лише два роки. Більшість американці. Та серед загиблих були громадяни ще дев’яноста країн.

Після 11 вересня змінилася не лише Америка, іншим став увесь світ – кардинально посилили заходи безпеки, особливо при авіаперельотах.

На одному з бортів була вагітна дружина Джека. Останнє повідомлення, що жінка встигла надіслати чоловікові – Люблю тебе понад усе.

Теракт 11 вересня став найбільшим в історії за кількістю жертв та початком епохи терактів у світі. Планета змінюється, безпека польотів стає пріоритетом номер один. У США навіть створюють адміністрацію безпеки транспорту.

Пілотам по всьому світу забороняють виходити впродовж рейсу з кабіни. Їх додатково убезпечили від проникнення. Ножі, ножиці, штопори, десятки різних побутових предметів – більше не можна пронести на борт літака. Особливу увагу приділяли й у що вдягнуті пасажири.

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11 вересня 2021 року виповнилося рівно 20 років з моменту найбільш смертоносних терористичних актів в історії людства – нападу на будівлі Всесвітнього торгового центру в американському Нью-Йорку, які відбулися у цей день у 2001 році.

Детальніше про те, за яких обставин сталися теракти, і як деяким людям дивним чином вдалося врятуватися – в матеріалі Фактів ICTV.

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