135 смертей за год: почему украинцы перебегают пути и как с этим борется железная дорога

135 смертей, и почти сотня травмированных – столько людей за 2019 год потеряла Украина на железнодорожных путях. Несмотря на это, люди продолжают переходить железнодорожное полотно в опасных местах.

В Укрзализныце взялись менять ситуацию и начали масштабный проект – переходы жизни.

Украинцы перебегают через рельсы, чтобы сократить путь, иногда это путь к смерти. С начала этого года на путях погибло 135 человек. Почти столько же травмированных. Гибнут, прежде всего те, кто в наушниках, в нетрезвом состоянии или смотрят в телефон.

Чтобы изменить ситуацию в Укрзализныце изучили западный опыт. Большие эстакады или подземные туннели стоят слишком дорого – до 20 миллионов гривен. Поэтому и начали строить наземные переходы, с бетонным покрытием, оснащены световыми и звуковыми сигналами и камерами наблюдения.

Ирпень – один из крупнейших спутников столицы. Место железнодорожного пути здесь ежедневно пересекают тысячи людей. За 2018 год четверо погибли, но теперь все изменилось. Железную дорогу могут без проблем переходить и мамы с колясками и люди с инвалидностью.

Такой же переход в промышленной зоне на Дарнице, здесь по одну сторону узел общественного транспорта – по другую предприятия. Есть такие переходы и на Донецкой, и Львовской железной дороге.

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Сейчас заборы ставят в самых опасных местах, но в будущем планируют оградить все дороги в столице. А потом, если будет сотрудничество с местными властями, и по всей Украине.

Напомним, что уровень износа железнодорожных путей в Украине уже достиг 50%.

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