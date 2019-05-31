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135 смертей за рік: чому українці перебігають колії і як з цим бореться залізниця

135 смертей, і майже сотня травмованих – стільки людей за 2019 рік втратила Україна на залізничних коліях. Попри це люди продовжують перебігати залізничне полотно у небезпечних місцях.

В Укрзалізниці взялися змінити ситуацію і розпочали масштабний проект – переходи життя.

Українці перебігають через колії, щоб скоротити шлях, іноді це шлях до смерті. Від початку цього року на коліях загинули 135 людей. Майже стільки ж травмованих. Гинуть насамперед ті, хто в навушниках, напідпитку або дивляться в телефон.

Аби змінити ситуацію в Укрзалізниці вивчили західний досвід. Великі естакади чи підземні тунелі коштують надто дорого – до 20 мільйонів гривень. Тож і почали будувати наземні переходи, з бетонним покриттям, оснащені світловими та звуковими сигналами і камерами спостереження.

Ірпінь – один з найбільших супутників столиці. Місце залізничної колії тут щодня перетинають тисячі людей. За 2018 рік четверо загинули, але тепер усе змінилося. Залізницю можуть без проблем переходити і мами з візочками і люди з інвалідністю.

Такий же перехід у промисловій зоні на Дарниці, тут по один бік вузол громадського транспорту – по інший підприємства. Є такі переходи вже і на Донецькій, і Львівській залізниці.

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Зараз паркани ставлять у найнебезпечніших місцях, але в майбутньому планують загородити всі колії у столиці. А згодом, якщо буде співпраця з місцевою владою, то й по всій Україні.

Нагадаємо, що рівень зносу залізничних шляхів в Україні вже досяг 50%.

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