15-20 грн за кілограм: чому дорожчає картопля та прогнози на зиму

У 2019 році експерти прогнозують в Україні дефіцит картоплі. Через аномальне літо в багатьох областях неврожай.

Спочатку поля заливало дощами, потім добряче сушило, подекуди були навіть заморозки, а ця культура досить вибаглива до погоди.

Оптова ціна на бульбу нині рекордна – майже 9 гривень за кілограм, та взимку може підскочити навіть вдвічі, прогнозують експерти.

Через неврожай заробити селянам на картоплі тепер не вдасться. Та, попри високу роздрібну ціну, 15-20 гривень за кілограм – продавати нічого.

Дешевої картоплі ні на ринках, ні на прилавках супермаркетів цьогоріч не буде, кажуть експерти.

Дивіться: Маркування продуктів в Україні: які зміни та що треба знати

До слова, на Волині зібрали перший урожай персиків. Через два роки плоди дала єдина в області плантація цих соковитих фруктів.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.