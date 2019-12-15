15 км коридорів та 1 тис. кабінетів: пожежні навчання в університеті Каразіна

У Харкові рятувальники провели навчання в Національному університеті Каразіна, одному з найбільших вишів країни. Евакуація пройшла успішно, але до керівництва вишу є чимало запитань.

Головний корпус університету – це справжній лабіринт. Коридори, прольоти, десятки тисяч квадратних метрів приміщення, додати ще паніку та погану видимість, і університет може перетворитися на справжню пастку.

Хоч це і навчання, не можна гаяти ні секунди, в реальній ситуації – два ковтки чадного газу вистачить, щоб знепритомніти.

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Університет на 14 поверхів, в ньому лиш коридорів на 15 кілометрів, і понад тисяча кабінетів. У кожному з них має бути хоча б один вогнегасник, і ще не менше десятка на поверх.

Університет за рік витратив на заходи пожежної безпеки понад мільйон гривень, а ще в розробці проекти з реконструкції застарілої вогнегасної системи на порошкову, каже проректор.

Рятувальники порадили керівництву хоча б раз на тиждень вмикати протипожежну сигналізацію і проводити навчальну евакуацію, щоб дії студентів і викладачів довести до автоматизму.

До слова, вранці 4 грудня в коледжі економіки, права і готельно-ресторанного бізнесу в Одесі спалахнула пожежа. Близько 19.30 рятувальникам вдалося загасити пожежу. Після цього вони почали пошуки тіл загиблих.

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