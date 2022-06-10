15-летний юноша стал надеждой разведки Киевщины. Как подросток стал корректировщиком ВСУ

Андрею Покрасе всего 15 лет. Живёт в поселке Колонщина, что в Макаровском районе Киевской области. С самого детства он интересовался технологиями и техникой. Первый дрон, рассказывает юный пилот, купили ему еще в 6 лет. Это был очень большой аппарат, управление которым происходило с помощью телефона. Именно на нем Андрей оттачивал базовые навыки пилотирования. Однако это была только игрушка, как вспоминает парень. Приобрести же собственный, он решил год назад. На технику собирал деньги самостоятельно. Однако, до 24 февраля юноша воспринимал дрон только, как инструмент для хороших фото и видео.

– Я даже это не называл хобби тогда. Это просто как иметь фотоаппарат. Ты его имеешь, и когда нужно – можешь сделать хорошее фото. А потом, когда началась война – это уже стало как работа. Я у людей записан как пилот. Если нужно – я приеду и качественно выполню работу, задание, – говорит Андрей.

24 февраля парень запомнил в деталях. Проснулся от взрывов. Хотя поначалу подумал, что это что-то упало на первом этаже дома. Но грохот повторился несколько раз. Это россияне бомбили Гостомель. Спустившись из спальни, юноша встретил отца, уже работающего за ноутбуком. От него уже и узнал – Россия начала полномасштабное наступление на Украину. Тогда семья решила остаться дома. Ведь бомбоубежищ, говорит Андрей, в городке очень мало. Да и те, что есть, не вызывали доверия.

— У нас на весь городок – здесь домов 40. Всего 3 подвала. И у каждого – только один выход. А по протоколу должно быть два, если один завалит. Либо я бы сорвался с домом, либо умер с голоду, потому что бы меня не вытащили. Поэтому я дома сидел, в комфорте, — говорит парень.

Идея же помогать армии собственным умением пилотажа пришла на третий день наступления россиян. Парень предложил отцу разместить сообщения в местном чате, что есть пилот, готовый помочь в разведке. На него через несколько часов отреагировали представители ТРО. Они как раз искали аэроразведчика. Ведь в Макаровский район приближались огромные колонны врага. Без чётких координат накрыть их артиллерией вариантов не было.

– Через 3,5 часа приезжает теперь уже наш знакомый, с ТРО. Вместе с волонтерами. Он приехал, увидел меня и в шоке. Говорит – это пилот? Да, пилот. Говорит – я бы не хотел его брать, он еще мал. Все еще впереди. Папа сказал – лучше его пилота пока не будет, — рассказывает Андрей.

Первый рейд был до окрестностей Макарова. Андрей вспоминает, перед тем выездом впервые почувствовал, как внутри его одолевает страх. Однако отец вовремя успокоил сына и заверил, кроме них, эту миссию выполнить просто некому.

– Сел в машину. Собрался. Сижу с дроном, пульт полностью готов. Телефон на нем. И мы уехали на окраины Макарова. Там есть березовый лес и кладбище. И там в конце леса начинается поле. Там нас мужчина покинул этот ТРО и сказал ждать здесь. Если не приеду, говорит – бегите. Если приеду – запускаем дрон, – вспоминает Андрей.

Тогда юноша использовал свой собственный дрон, радиус действия которого всего 2 км. Из-за этого пришлось подъезжать к позициям россиян очень близко. Но, как выяснилось, у военных тогда был более профессиональный аппарат. Одна из новейших моделей. Андрей заметил коробку с этим дроном в машине терробороновца. После чего предложил использовать его для разведки, чтобы дополнительно не подвергаться опасности.

— Я говорю, а зачем нам туда-сюда кататься, если можем вот этот ваш дрон из багажника взять и летать на 10 км, а не на 2. Он сказал – у меня пилота на него нет. Я говорю – я могу летать на нем. Точно можешь? – спросил. Говорю – да, можем проверить. Он сказал – хорошо, – рассказывает парень.

Таким образом, в руки юноши попала уже серьезная техника. Если быть точнее, этот дрон был единственным таким на всю окраину. Поэтому цена ошибки в управлении была максимальной. Макаровский район уже находился в осаде с обеих сторон – и Житомира, и Киева. Поэтому подвезти другие дроны не было возможности. Первая же реальная встреча с вражеской колонной случилась в тот же вечер – вспоминает Андрей.

– Около 22.00 звонит терробороновец Юра. Говорит – местные звонили. Слышали грохот техники. Мы вылетаем, отошли в поле. И я 20 мин летаю у трассы – и ничего не видно. Потом останавливаюсь. Засветился и выключился свет. Я так начинаю освещать фото и вижу там огромную колонну на 50 единиц техники, — говорит юноша.

К сожалению, накрыть россиян сразу не удалось. Артиллерия не успела выйти на нужные позиции. Однако, враг не очень спешил и вообще решил остановиться и переночевать прямо посреди трассы. Поэтому удар решили перенести на утро. И уже около шести, артиллерия изрядно насыпала захватчикам, которые начали разбегаться кто куда.

– Часть заехали в лес – к своим спрятаться. А часть не влезла. И они в линейку встали на житомирской трассе. Часть – возле Бистро пекарни стали. И пришлось накрыть пекарню и немного дороги. Там они все остались. Я был очень рад, что хоть чем-то помог. Это лучше, чем я бы сидел дома и смотрел за новостями, – говорит Андрей.

Это была не единственная удачная охота. Молодой человек в течение двух недель был глазами украинских артиллеристов в Макаровском районе. В частности, помог защитить и сам Макаров. Андрей вспоминает – его завели прямо в штаб, где непосредственно командование передавало координаты артиллерии. Там было задано проверить вероятные точки базирования врага. И юноша справился с поставленной задачей.

– Поехали мы, нашли их, я их заскринил и показал где они точно. Он два раза повторил координаты и сказал – Огонь! И начали… Потом, когда приземлили – говорят, идите корректируйте. Мы уехали. И там уже перепуганные орки начали по Макарову гатить. Я помню этот Юра, он нас возил с папой. Он нас, чтобы защитить от падающих камней, перекрыл автомобилем своим. И тогда мы скорректировали и взорвали 2 или 3 бензовоза. Был такой фейерверк, – вспоминает подросток.

Отец Андрея Станислав уверенности в своем сыне не терял никогда. Говорит, его таланты пилотажа знал уже давно. К тому же было понимание, что кроме него эту задачу выполнять просто некому. Хотя, конечно, занимался безопасностью юноши. Но увидев уверенность в глазах сына, волнений стало меньше.

– Решение для себя он принял, я думаю, до того, как я спросил. В то время такая ситуация была – динамично менялась. И не было понимания, есть ли кто-нибудь кроме нас, кто может сделать эту работу. Поэтому к нам обратились и мы решили помочь. По безопасности военные пытались обеспечить максимально все. Так же мы знали эту территорию и понимали, где как подойти, чтобы нас не было заметно. И работали, – вспоминает папа Андрея Станислав.

Юноша был готов работать разведчиком и дальше. Однако отец решил все же эвакуировать сына заграницу в середине марта. Ведь Андрею нужно было окончить школу и получить диплом. Тогда парень уехал в Польшу. С экзаменами справился. Но уже первого июня вернулся домой. Юноша решил – будет помогать армии чем сможет и дальше. Однако после победы пообещал себе военное дело покинуть и заниматься съемкой с дронов только посредством творчества.

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