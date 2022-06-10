Июнь, 10 в 10:05

Более чем 754 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации.

По состоянию на утро 10 июня выросло количество раненых детей — их 491. Из-за войны России против Украины погибли 263 ребенка.

Такие цифры озвучили в Офисе генпрокурора, отметив, что они неокончательные, поскольку количество жертв и пострадавших невозможно установить в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Сейчас смотрят

Больше всего детей пострадали в Донецкой области – 192, Харьковской – 132, Киевской – 116, Черниговской – 68, Луганской – 53, Херсонской – 52, Николаевской – 48, Запорожской – 30, Сумской – 17, в Киеве – 16, Житомирской – 15.

7 июня в результате обстрелов оккупантами села Роты Бахмутского района Донецкой области получили ранения двое детей 14 и 17 лет. Кроме того, 8 июня в Николаевской области в результате взрывной волны пострадал 11-летний мальчик.

Также из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 1 971 учебное заведение, из них 194 разрушены полностью