160 тис. грн на лікування очей: у Луцьку лікарня отримала нове обладнання

Волинський госпіталь отримав нове обладнання. Сучасна щілинна лампа важлива для офтальмологів, як скальпель для хірурга. Придбати її допомогли працівники Нафтогазу. Назбирали 160 тисяч гривень на новенький апарат і передали його волинському госпіталю.

Патології очей виявляють майже в усіх пацієнтів, які повернулися з війни, кажуть лікарі. Та ось швидко й точно діагностувати недуги важко. Обладнанню офтальмологів у луцькій лікарні понад 30 років. Тож на детальне обстеження пацієнтів відправляють в інші лікарні.

Сучасне обладнання у Луцьку чекали давно, втім ,купити його госпіталь не міг. Апарат закладу передали працівники Нафтогазу, які з початку війни на сході допомагають нашим військовим.

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Коштує апарат 160 тисяч гривень. Та за останні півтора року за гроші працівників Нафтогазу сюди закупили обладнання для лікування учасників АТО та ООС на понад 1 мільйон гривень.

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