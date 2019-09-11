18 лет после теракта 11 сентября. Когда накажут виновных и история очевидца

Это была первая в мире катастрофа в прямом эфире

За трагедией наблюдали миллионы. Новость о том, что самолеты врезались в небоскребы Нью-Йорка, мгновенно разлетелась по всем каналам.

Террористы попали в сердце США, символ финансового могущества страны – башни-близнецы. Этим хотели взорвать американский дух.

Никто не мог подумать, что небоскребы еще и обвалятся после того, как их протаранили самолеты. Ведь если здания выдержали такой удар, то однозначно должны устоять.

Оказалось, что с самолетов начало вытекать и гореть топливо. Температура на месте пожара достигла тысячи градусов по Цельсию. Поэтому расплавились две опоры, которые удерживали здания. Пока все наблюдали за пожаром извне, внутри гнулся металл, алюминий стекал вниз словно вода.

Поэтому сотни неравнодушных, которые побежали спасать коллег и друзей, в конце концов, оказались под обломками.

Под впечатлениями очевидцы страшных событий даже через 18 лет. Среди таких Йен.

Фотографии сделаны незадолго до трагедии и его лицо еще не омраченное трагедией. Офис мужчины был в Южном небоскребе, на 82 этаже, в это здание попал второй самолет. 11 сентября Йен опоздал на работу. Это спасло ему жизнь. В 8.46 утра, когда в Северную башню Торгового центра врезался первый самолет, он был в очереди на лифт в Южной башне. Почувствовав сотрясение – поспешил на улицу.

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Менее чем за 20 минут в небоскреб с офисом Йена целенаправленно летел следующий самолет. Он обошел Статую свободы и двигался на Манхэттен. Южную башню самолет протаранил на уровне 85 этажа. В ужасе, в состоянии шока, с разряженным телефоном, Йен шел домой пешком 2 часа, к жене и сыну. Но родные уже даже не верили, что он выжил. Мужчина годами лечился от ночных кошмаров и посттравматического расстройства.

Усама бен Ладен – предводитель Аль-Каиды. Признался в нападении 2004, в прямом эфире канала Аль-Джазира. За все эти годы было множество досудебных слушаний, но окончательный приговор должен прозвучать 2021 года. Судить будут пакистанца, организатора атаки Халида Шейх Мохаммеда и еще четырех террористов. На самом деле, внешняя разведка следила за террористами еще за два года до атаки, но спецслужбы не могли поверить, что исламисты способны на такой масштаб.

Семь лет на месте обвала башен-близнецов мемориал – два огромных глубокие бассейны в память о тех, кто погиб в день терактов. Наряду возвели новый Всемирный торговый центр, очень безопасный, самый высокий в мире, по новым технологиям.

Жертвами тогда стали почти три тыс. человек, шесть тыс. раненых. Теракты 11 сентября считают самыми масштабными в истории.

Напомним, год назад в Нью-Йорке вспыхнули огромные световые лучи на месте башен-близнецов Всемирного торгового центра, которые обрушились в результате мощного теракта 11 сентября 2001 года.

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