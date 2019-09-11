18 років після теракту 11 вересня. Коли покарають винних та історія очевидця

Це була перша у світі катастрофа у прямому ефірі

За трагедією спостерігали мільйони. Новина про те, що літаки врізалися у хмарочоси Нью-Йорка, умить розлетілася усіма каналами.

Терористи влучили у серце США, символ фінансової могутності країни – вежі-близнюки. Так хотіли підірвати американський дух.

Ніхто не міг подумати, що хмарочоси ще й обваляться після того, як їх протаранили літаки. Бо ж якщо будівлі витримали такий удар, то однозначно мали б встояти.

Виявилося, що з літаків почало витікати і горіти пальне. Температура на місці пожежі сягнула тисячі градусів за Цельсієм. Через це розплавилися дві опори, які утримували будівлі. Поки всі спостерігали за пожежею ззовні, всередині гнувся метал, алюміній стікав вниз немов вода.

Тому сотні небайдужих, які побігли рятувати колег та друзів, зрештою опинилися під уламками.

Під враженнями очевидці страшних подій навіть через 18 років. Серед таких Йен.

Фотографії зроблені незадовго до трагедії і його обличчя не затьмарене трагедією. Офіс чоловіка був у Південному хмарочосі, на 82 поверсі, у цю будівлю влучив другий літак. 11 вересня Йен спізнився на роботу. Це врятувало йому життя. О 8.46 ранку, коли у Північну вежу Торгового центру врізався перший літак, чоловік був у черзі на ліфт у Південній вежі. Відчувши струс – поквапився на вулицю.

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Менш ніж за 20 хвилин у хмарочос із офісом Йена цілеспрямовано летів наступний літак. Він оминув Статую свободи і рухався на Мангеттен. Південну вежу літак протаранив на рівні 85 поверху. Нажаханий, у стані шоку, з розрядженим телефоном, чоловік йшов додому пішки дві години, до дружини та сина. Але рідні вже навіть не вірили, що той вижив. Чоловік роками лікувався від нічних кошмарів і посттравматичного розладу.

Усама бен Ладен – ватажок Аль-Каїди. Зізнався у нападі 2004, у прямому ефірі каналу Аль-Джазіра. За усі ці роки було безліч досудових слухань, але остаточний вирок має пролунати 2021 року. Судитимуть пакистанця, організатора атаки Халіда Шейх Мохаммеда і ще чотирьох терористів. Насправді, зовнішня розвідка стежила за терористами ще за два роки до атаки, але спецслужби не могли повірити, що ісламісти здатні на такий масштаб.

Сім років на місці обвалу веж-близнюків меморіал – два величезні глибокі басейни у пам’ять про тих, хто загинув у день терактів. Поряд звели новий Всесвітні торговий центр, надбезпечний, найвищий у світі, за новими технологіями.

Жертвами тоді стали майже три тис. людей, шість тис. поранених. Теракти 11 вересня вважають наймасштабнішими в історії.

Нагадаємо, рік тому в Нью-Йорку спалахнули величезні світлові промені на місці веж-близнюків Всесвітнього торгового центру, які обрушилися внаслідок потужного теракту 11 вересня 2001 року.

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