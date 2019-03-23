19-я суббота протестов во Франции: задержали несколько десятков человек

В Париже во время протестов желтых жилетов задержали уже несколько десятков человек.

Это уже 19-я волна протестов. Демонстрации проходят и в других городах Франции. В частности, в Ницце, где протесты запретили, несколько сотен человек вышли на улицы.

Полиция задержала шестерых.

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Факты ICTV разобрались, как начались протесты желтых жилетов, и что сейчас происходит в стране.

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