19-я суббота протестов во Франции: задержали несколько десятков человек
В Париже во время протестов желтых жилетов задержали уже несколько десятков человек.
Это уже 19-я волна протестов. Демонстрации проходят и в других городах Франции. В частности, в Ницце, где протесты запретили, несколько сотен человек вышли на улицы.
Полиция задержала шестерых.
Читайте: В Париже мужчине оторвало руку во время столкновения с желтыми жилетами (18+)
Факты ICTV разобрались, как начались протесты желтых жилетов, и что сейчас происходит в стране.
2019-03-23
Теги: Желтые жилеты, ПарижЕсли вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.