19-та субота протестів у Франції: затримали кілька десятків людей

У Парижі під час протестів жовтих жилетів затримали вже кілька десятків людей.

Це вже 19-та хвиля протестів. Демонстрації проходять і в інших містах Франції. Зокрема, у Ніцці, де протести заборонили, декілька сотень людей вийшли на вулиці.

Поліція затримала шістьох.

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Факти ICTV розібралися, як почалися протести жовтих жилетів, і що зараз відбувається у країні.

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