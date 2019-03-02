2 мм до сонной артерии: боец ООС о ранении на передовой

На фронте за минувшие сутки без потерь среди наших бойцов. Один воин ранен. Боевики 4 раза атаковали наши позиции. Военные отмечают, на позиции боевиков зашли профи, поэтому работы хватает.

Сергей несколько дней назад вернулся на передовую из харьковского госпиталя. Сейчас мужчина с улыбкой вспоминает события того памятного вечера, когда боец ​​висел на волоске от смерти, ведь едва не стал жертвой вражеского снайпера.

Сергей вспоминает – около 22-х часов следил за серой зоной в тепловизор. В это время боевик готовился сделать роковой выстрел в нашу бойницу. О таких как Сергей говорят – родился в рубашке. Пуля вошла в щеку и, пробив мягкие ткани, вылетела за ухом чудом не задев жизненно важные органы. Мужчина признается, стало страшно, когда врачи объявили шокирующие цифры.

– 12 сантиметров прошло под кожей. И 2 миллиметра не хватило до сонной артерии, – рассказывает мужчина.

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