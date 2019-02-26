Под колпаком ФСБ каждый: как 5 лет назад Россия отбирала Крым

Сегодня Украина вспоминает, как у нас отобрали Крым. Именно 26 февраля 5 лет назад, в Симферополе начался многолюдный митинг в поддержку Украины.

Заседание Верховной Рады автономии, где замаскированные сепаратисты готовили обращение к Путину о присоединении к России удалось сорвать, и активисты разошлись по домам, однако поздно вечером все и началось.

Сначала ГРУшники России захватили здания Верховной Рады Крыма, дальше весь полуостров заполонили “вежливые человечки”.

Они словно спрут постепенно захватывали дороги, аэропорт, государственные учреждения. Сначала Россия сделала вид, что не причастна к этому, но совсем скоро мир увидел фильм о возвращение Крыма в Россию в лучших пропагандистских традициях российского ТВ и гордое заявление Путина о возвращении Крыма в российскую гавань.

За 5 лет оккупации правозащитники насчитали полторы тысячи нарушений прав человека. В крымских тюрьмах незаконно удерживают более полусотни человек. Но в действительности их гораздо больше, под колпаком ФСБ каждый.

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Украина до сих пор подсчитывает, сколько имущества потеряла из-за аннексии, предварительно речь идет минимум о триллионе гривен. Которые рано или поздно России придется отдавать.

К слову, ранее Факты ICTV писали об одном из самых трагических дней Революции Достоинства. 20 февраля, 5 лет назад, в противостояниях на Майдане погибло больше всего людей.

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